李永生 姜玉桂 刘月姣

原标题：以新金融之力赋能乡村振兴——专访中国建设银行副行长李运

国有大型商业银行作为金融业主力军，助力乡村振兴担当重任。中国建设银行（简称“建设银行”）以新金融之力赋能乡村振兴究竟“新”在哪儿？他们在服务小农户和涉农法人方面是怎样用活“互联网+”的？……中国建设银行副行长李运近日接受中国农村杂志社记者专访，为您一一揭秘。

记者：建设银行提出以新金融之力赋能乡村振兴，新金融“新”在哪儿?在服务乡村振兴战略上，建行又有哪些特色做法?

李运：建设银行服务乡村振兴主要有三个特色。第一个是理念特色。我们运用新金融的思维、工具和方法开展乡村振兴服务，有别于传统的农村金融。第二个是科技特色。建行一直以来重视金融科技和数字化转型，在乡村振兴服务领域搭平台、建系统，科技是强项。第三个是产品特色。建行在普惠金融产品方面是有先发优势的，我们从2018年5月启动普惠金融战略，针对以前传统金融相对忽视的一些中小企业客户群体来做贷款、做服务，做得比较早，把这些普惠的产品或设计理念运用到三农领域，就是金融服务乡村振兴。

建设银行2019年11月第一家成立专门的乡村振兴金融部，并且从自身资源禀赋出发，充分发挥金融科技优势，突出数字化经营和生态圈打造两大特色，初步构建了“1211”的乡村振兴综合服务体系。

第一个“1”：打造一个平台——“裕农通”乡村振兴综合服务平台。主要体现在：一方面线下打造“裕农通”普惠金融服务点。建设银行与村委会、供销社等主体合作，设立了51万个线下服务点，覆盖全国近八成的乡镇及行政村，将银行的窗口搬到“村口”，让村民在足不出村的情况下就能办理小额存取款、民生缴费、社保医疗等金融和非金融服务。2021年末，“裕农通”服务点服务农户4700万户，累计交易1.77亿笔。另一方面线上打造“裕农通”服务平台。为更大限度提升服务便利化程度，建设银行将“裕农通”服务点的涉农金融、非金融服务向线上延伸。依托手机APP、智慧大屏等渠道，为农民提供乡村政务、电子商务、便民事务和金融服务。平台已覆盖16个省区市，注册用户超200万，累计发放贷款51亿元，荣获《亚洲银行家》“2021年度中国最佳数字化生态系统项目”。

第二个“2”：打造两大涉农信贷产品包。主要包括：一个是线上主打“裕农快贷”产品包。重点服务农户的信贷需求，通过使用一些高质量的涉农数据，包括涉农补贴数据、涉农保险数据、农业农村部新农直报系统数据和“裕农通”业主、乡村振兴卡持卡人等数据，来批量化、模型化地驱动农户贷款。2021年末，“裕农快贷”系列产品余额204亿元，年增长5倍多。另一个是线下主打“乡村振兴贷”产品包。重点是服务涉农对公客户的信贷需求，主要是覆盖农村基础设施项目、农村公共服务机构以及农业产业化龙头企业等涉农法人客户。2021年创新推出高标准农田贷款、设施农业贷款2个线下涉农信贷产品，产品包数量已达50个。2021年末，全行涉农贷款余额24658亿元，增速18%，位居大型银行前列。

第三个“1”：打造一系列涉农专业化生态场景。除了“裕农通”这个综合性服务平台以外，建设银行还打造了一系列专业化生态场景，主要围绕三个重点方向展开：一是特色农业产业链生态场景。创建粮食安全、奶业振兴、肉牛产业、水果产业、蔬菜产业、花卉产业等六类特色产业链金融服务模式，形成湖北潜江小龙虾、山东寿光蔬菜等典型案例。二是打造乡村政务场景。上线706个县(区)级“三资”监管平台，为集体经济组织提供收支管理、财务管理、合同管理等服务；上线109个县(区)级农村产权交易平台，助力产权要素流转。三是其他重点场景。围绕服务农民社交，打造“裕农朋友圈”，上线5个月，浏览量近3亿人次。围绕乡村消费帮扶，打造“裕农优品”专区，覆盖用户15万人。围绕乡村培训，建立“裕农学堂”线上线下服务体系，将金融知识、农业技术送到农民身边。

第四个“1”：打造一套涉农金融数字化风控体系。将风控基因植入乡村振兴金融业务发展，让业务既做得好，更管得好。应用数字化工具，推行服务点线下网格化、线上智能化风控体系建设，强化对服务点经营风险与合规问题的远程管控。优化贷后管理系统和数字化风控平台，部署85个监测模型，提升农户贷款风险管控能力。2021年末，涉农贷款不良率较2019年末下降1.59个百分点。

在这个过程中，建行打造了“裕农通”综合服务平台，“裕农快贷”系列信贷产品，再加上乡村社交方面的“裕农朋友圈”，乡村消费帮扶方面的“裕农优品”，乡村培训方面的“裕农学堂”，乡村流通方面的“裕农市场”，构建了一个独具特色、有辨识度的“裕农服务体系”，为金融服务全面推进乡村振兴奠定了坚实的基础。

记者：去年12月，建设银行与农业农村部、国家乡村振兴局签订了为期五年的三方战略合作协议，其中一个重要内容是助力乡村建设行动实施。目前在乡村建设上存在巨大资金需求，建设银行将如何加大该领域的金融资源投入呢?

李运：为贯彻落实中央一号文件精神，建设银行与农业农村部、国家乡村振兴局签署战略合作协议，共同推动金融服务乡村振兴高质量发展。我们将以这个协议为契机，深化助力乡村建设行动实施，加大信贷资源投入，重点从以下几个方面给予支持：一是围绕农村基础设施建设，支持农村供水保障、农村电网、农村清洁能源、数字乡村建设等工程项目。二是支持农业相关生产、加工基地建设以及相应的交通运输、仓储物流等配套基础设施建设，支持构建特色农产品产地和消费地冷链物流基础设施网络。三是支持推进农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌整体提升等，助力农村人居环境整治提升。四是围绕深化乡村治理体系建设试点示范、乡村治理示范村镇创建等，助力乡村治理能力提升。五是围绕农村土地制度、宅基地制度、集体产权制度等方面的改革，积极开展金融服务创新，助推农村深化改革。六是积极支持乡村物流服务网络延伸，支持村级电商服务点建设，助力推进开发农村市场，推动农产品进城、工业品下乡双向流通，推动城乡融合发展。

记者：“大国小农”是我国的基本国情。在满足小农户生产经营信贷需求方面，建设银行有什么举措和亮点?

李运：建行在农村地区的机构、人员不占优，因此主要是通过线上化的方式，在合规的前提下，用数据批量化、模型化的手段来做贷款，满足农户生产经营方面的信贷需求。在实践探索过程中，有这样几类数据，我们觉得还是相对好用的。第一类是土地和涉农补贴的数据。在农业农村部的指导下，黑龙江分行和黑龙江省农业农村厅一起搭建了“农村土地资源管理平台”，当地分行使用平台的土地数据和涉农补贴数据批量化做农户贷款。第二类是涉农保险的数据。我们与权威的保险数据机构合作，与它的全国农业保险信息管理平台连接，创新推出了涉农保险数据驱动的农户经营贷款。第三类是农业农村部新农直报系统数据。我们与农业农村部新农直报系统实现直连，针对既在新型农业主体库中，又有农担公司担保的农户，批量地授信发放贷款。2021年末，我行共支持3111个新农主体，授信28亿元。除了使用上述三类质量比较高的外部数据外，我们还使用一些高质量的建行内部数据来做农户贷款。一个是“裕农通”业主的数据。我们有51万个“裕农通”的服务点，就有51万个“裕农通”的业主，这些服务点的服务数据、交易数据都有较长时间的积累，通过使用这些数据对“裕农通”业主提供贷款。另一个是乡村振兴持卡人的数据。我们有1800多万乡村振兴卡的持卡人，积累了很多这些持卡人在建行使用金融服务的数据，把这两类我们行内的数据用好，来发放贷款。

记者：提供方便快捷的农村基础金融服务是金融机构助力乡村振兴的重要一环。建设银行在这方面开展了哪些探索和创新?

李运：只有离农村更近、与农民更亲，才能让金融服务下沉到田间地头、走进农民心头。我们在下沉服务重心中探索了助力乡村振兴的新渠道、新模式。

在线下，我们建设了助农网络，在村委会、卫生室、小超市等群众便民场所，合作共享建成51万个“裕农通”普惠金融服务点，基本覆盖全国乡镇及行政村，从天山南北到江浙水乡，从西南边陲到东北雪嶂，建行与业主一起，纾民忧、解民困、体民情，每年为超过4700万农户提供近1.7亿笔金融与非金融服务。发行“乡村振兴·裕农通卡”1800多万张，不仅提供助农取款、转账汇款等基础金融服务，还提供社保、医保、惠民惠农补贴、民生缴费等相关服务，极大方便了村民的生产生活。

在线上，16家分行上线“裕农通”线上服务平台，通过集合全流程线上贷款等金融服务，政务、缴费等非金融服务和“乡情圈”社交功能，搭建起以“金融服务+智慧村务+便民服务+电子商务”为主要内容的“裕农通”乡村振兴综合服务平台。涉农市场主体可在线上自主获取“卖、贷、缴、找、看、办”等各项服务。同时，平台还助力政府打造集智慧政务、便民生活服务和助农金融服务于一体的乡村全场景综合服务体系。我们还联合西南地区地方党报集团打造农民线上社交综合服务平台——“裕农朋友圈”，开创“政府+金融+互联网党媒”的助农新模式，打造“裕农朋友圈”的七大版块功能，充分发挥建行的涉农助农惠农产品服务优势，嵌入裕农快贷、小微快贷、裕农缴费等金融服务。截至目前，办理查询、金融业务和民生服务23万余次，浏览量已超过2.57亿人次。

随着新渠道、新模式的创新和推广，“裕农通”战略性资源和布局正在变成战略性优势，形成了建行服务乡村的核心竞争力和鲜明特色。

记者：2022年中央一号文件就“强化乡村振兴金融服务”提出明确要求，建设银行今年在这方面的工作思路和目标是什么?将采取哪些具体措施来贯彻落实?

李运：今年我行将聚焦中央农村工作会议、中央一号文件和农业农村部一号文件精神，结合战略合作协议，全面推进完善“1211”乡村振兴综合服务体系，加大金融支持力度，提升金融服务乡村振兴的质和效。

一是进一步明确重点服务对象。聚焦国家粮食安全和重要农产品供给。支持高标准农田、骨干水利工程和中小型农田水利等项目建设。支持高端农机制造、良种培育、生物工程等农业高科技企业。支持种苗繁育、农机作业等农业生产性服务业，不断提升农业生产的规模化、机械化、科技化水平。聚焦乡村产业融合发展。支持农产品储藏保鲜、产地初加工、精深加工、中央厨房和物流配送等全链条发展，支持设施农业、智慧农业、休闲观光农业和农村电子商务等新产业新业态发展。支持培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。积极为现代农业产业园等园区提供综合化金融服务。聚焦乡村建设行动。支持地方政府实施乡村建设行动，探索运用债券承销、PPP和政府购买服务等多元化融资方式。支持农村公共基础设施和基本公共服务设施建设和改造提升。支持改善农村消费环境，释放农村消费潜力。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果。协同总行相关部门，进一步探索新金融赋能定点帮扶工作新模式，支持陕西安康“一区三县”发展。严格落实“四个不摘”，持续保持对脱贫地区和脱贫人口的支持力度，重点聚焦160个国家乡村振兴重点帮扶县，加大产业和就业帮扶。大力发展脱贫小额信贷，积极服务边缘易致贫家庭。

二是进一步完善服务体系。我行建立的“裕农通”线上线下综合服务体系，在同业中具有先发优势。我们将进一步加快推进“裕农通”线上线下融合，创新产品，深化场景，将先发优势变为竞争优势。一方面，完善“裕农通”乡村振兴综合服务平台。我们会将服务点乡村覆盖率稳定在80%左右。不断深化与社会保障类项目、水费缴交等便民服务项目的对接。进一步拓宽服务点对持他行卡农户服务范围。加快推出“裕农通”微信小程序线上开户服务，加快推进“裕农通”智慧助农终端创新应用，借助数字化工具包扩大签约农户、“乡村振兴·裕农通卡”持卡农户等客群基础。另一方面，完善线上“裕农快贷”、线下“乡村振兴贷”产品包。我们要把“裕农快贷”培育成建行标志性的涉农线上产品，重点服务农户、新型经营主体等生产需求。加快引入人社部、工信部等涉农大数据，迭代升级“裕农快贷”的农户信用评分及授信模型，提高评价精准度。在重点区域、重点场景及重点客群上试点打造“线下+线上”典型应用，助力乡村信用体系建设。同时，继续深化涉农专业化生态场景。加快推广深化粮食安全、奶业振兴、肉牛产业、水果产业、蔬菜产业、花卉产业六大涉农产业链综合化金融服务，为产业链条上的涉农主体提供信贷、结算、现金管理等综合性金融服务。今年年初，我们在同业率先针对全国4500多家农批市场和县域农贸市场，进行统筹设计、谋划，制定整体服务方案。重点打造有我行特色、优势的“裕农市场”金融服务品牌与模式。推动各分支机构以涉农产品入手，重点服务好县域农贸、农批市场内的农户、个体工商户的信贷需求。此外，将强化县域支行服务乡村振兴的功能作用。我们把推动县域内城乡融合发展作为我行涉农金融区域性战略。充分发挥县域机构服务乡村振兴的桥头堡作用，通过重点领域、重点客群、重点项目的实施，推动分行服务全国百强县、农业特色县、农业大县及全国重点强镇、中心大镇的乡村振兴工作，全面做好新金融助力县域经济高质量发展工作。

三是进一步强化政策和资源保障。一个是财务类政策资源。我们提高了乡村金融业务在KPI考核中的权重，保持对国家乡村振兴重点帮扶县贷款增长与利率的考核，对农林牧渔行业信贷、新型农业经营主体贷款和农村基础设施建设贷款，在一级分行KPI考核中双倍计算。对“裕农快贷”和“乡村振兴贷”两大产品包涉及的重点产品，对照中央文件和监管要求，在已有基础之上，继续在经济资本打折、内转价格优惠等方面，进一步强化政策保障水平。另一个是信贷类政策资源。围绕做好涉农贷款，我们将加大涉农押品创新研究，不断扩大可接受押品范围，将养殖圈舍、大型养殖机械、生猪和奶牛活体等押品试点在全行逐步推开。同时，我们还将进一步推动完善乡村振兴领域信用贷款制度。

(责编：董童、李源)