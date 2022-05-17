本报记者 廖睿灵

五月十六日，工人在河北省新乐市一家汽车安全气囊公司的生产线上忙碌。

贾敏杰摄（新华社发）

疫情防控期间，北京市组织各大超市门店加强备货、补货，确保“供应不断”。图为五月十六日，市民在北京市一家超市内购买水果。

本报记者 贺 勇摄

国务院新闻办5月16日举行新闻发布会，介绍今年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，4月份，疫情对经济运行造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变。随着疫情防控取得阶段性成效，稳定经济政策措施持续显效，经济运行有望逐步复苏。

前4个月线上消费需求持续释放

4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%。国家统计局贸易外经司统计师付加奇分析，市场规模占社会消费品零售总额比重较大的出行类商品零售额增长明显放缓，对消费市场影响较大。但从1—4月来看，社会消费品零售总额规模与上年同期基本持平，线上消费需求持续释放，基本生活和部分升级类消费增势较好，超市和便利店等零售业态稳定增长，消费市场恢复态势没有改变。

——网上商品零售保持增长，线上消费占比持续提升。1—4月，全国实物商品网上零售额同比增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为23.8%，比1—3月提高0.6个百分点。

——基本生活类商品销售明显好于整体。1—4月，限额以上单位粮油食品类、饮料类、日用品类商品零售额同比分别增长9.5%、10.4%和2.5%。

——部分升级类商品零售增势较好。1—4月，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、书报杂志类商品零售额同比分别增长2.4%、6.7%和8.6%，增速均高于限额以上单位商品零售额整体水平。

——便利性相对较高的自助式消费和社区店零售保持增长。1—4月，限额以上单位超市、仓储会员店零售额同比分别增长3.6%、8.5%；与社区消费密切相关的食杂店和便利店零售额同比分别增长2.4%和6.8%。

产业升级发展态势没有改变

4月份，工业生产受到疫情冲击，由于交通物流受阻等因素影响，规模以上工业增加值同比下降2.9%，其中，制造业下降4.6%。

“在工业三大门类中，采矿业、电力热力燃气和水生产供应业都保持了增长，制造业下降主要是受到汽车等装备制造业下降影响。”付凌晖说，在疫情冲击下，部分工业行业保持了增长，体现出较强韧性。

能源等基础工业、与居民生活相关的基本消费品工业保持增长。4月份，煤炭开采和洗选业增加值同比增长13.2%，石油和天然气开采业增加值增长7.2%，食品制造业、酒饮料和精制茶制造业增加值同比分别增长0.1%和0.5%。同时，高技术制造业持续增长。4月份，高技术制造业增加值同比增长4%。付凌晖表示，产业升级发展态势没有改变，体现出经济发展的长期向好趋势没有发生变化。

“我国工业体系齐全、配套能力强的特点没有改变。”付凌晖说，累计来看，1—4月规模以上工业增加值增长4%。随着疫情得到控制，交通物流逐步打通，生产循环改善，尤其是减税降费、助企纾困政策持续发力，将有助于提振企业信心、改善企业经营，推动工业生产持续恢复。

国民经济将会加快恢复

今年以来，中国经济运行面临的困难不少，但保持稳定增长的有利条件也不少。

一是疫情防控取得阶段性成效，复工复产效果逐步显现。4月中下旬以来，疫情形势总体上呈下降态势。目前上海9000多家规模以上工业企业中，已复工企业占比接近50%。从5月以来的情况看，前期受疫情影响较大的货运物流持续恢复，全国发电量等一些实物量指标也在改善。

二是投资稳增长作用将继续发挥，基础设施和制造业投资支撑有力。今年以来，专项债发行和使用加快，可用于基础设施投资的财政资金较为充足。投资到位资金中，国家预算资金增速保持较快增长，有利于基础设施投资稳定增长。1—4月，制造业投资同比增长12.2%，快于全部投资增长。

三是消费有望逐步恢复，线上消费和升级类消费仍会成为消费的重要支撑。付凌晖表示，下一阶段，援企稳岗力度加大，就业基本盘总体稳定，有利于保障居民收入和居民消费能力。此外，一些传统接触型消费加快向线上转移，居民消费升级态势仍会持续，有利于支持消费增长。

四是出口持续增长有利条件仍然较多。中国工业体系完备，制造业供给能力强，能够较快适应外部需求变化，加之中国坚定不移扩大开放，加强与贸易伙伴互利合作，推动自贸区建设，都有利于扩大出口。

“今年宏观调控政策调节力度加大，财政金融支持实体经济不断发力，组合式税费支持政策有效实施，综合使用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，加大对困难行业和重点领域扶持，效果会不断显现。”付凌晖透露，面对经济下行压力，有关方面在抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，将会进一步稳定宏观经济大盘。“总的看，疫情扰动不会改变我国经济平稳运行趋势，也不会改变我国经济韧性足、潜力大、空间广的特点。在各项政策支持下，国民经济将会加快恢复，实现企稳回升。”

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