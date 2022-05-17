本报记者 徐佩玉

在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇“美妆小镇”内的一家化妆品生产企业，吴兴农商银行埭溪支行工作人员在车间了解生产情况，上门提供信贷支持。

新华社记者 翁忻旸摄

今年1-4月，中国进出口总值同比增长7.9%，有进出口实绩的外贸企业数量同比增加4.7%。在外部环境更趋复杂严峻的形势下，外贸进出口仍然保持增长，充分体现了中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广。

但是，受疫情影响，部分中小微外贸企业生产经营出现阶段性困难。5月5日召开的国务院常务会议确定，加大对中小微外贸企业信贷投放，推动外贸保稳提质，助力稳经济稳产业链供应链。

助中小微外贸企业稳订单、拓市场，金融正全面发力。

着力化解供应链资金难题

以中小微为主的民营企业一直是外贸的“主力军”。今年前4个月，民营企业进出口6.1万亿元，增长11%，占我国外贸总值的48.5%，比去年同期提升1.4个百分点，表现出较强的抗压能力。

然而，困难挑战也着实不少。采访中，记者听到不少中小微外贸企业发出这样的声音：“仓库3层货架已经垒到最顶端，4月份的出货量只有平时的一半”“订单排到了8月，但因为疫情影响，员工到岗率不高，产能一直提不上去”……

商务部新闻发言人束珏婷介绍，从目前反映情况看，部分外贸企业受疫情影响，面临生产经营受阻、物流运输不畅等阶段性问题。同时，原材料成本上涨、跨境海运不畅、供应链瓶颈等问题尚未根本缓解，外贸企业特别是中小微企业仍存在较大经营压力。

资金对中小微外贸企业运行至关重要。主营叉车出口的新牛顿总经理仇一波告诉本报记者：“受疫情影响，公司不少客户也出现了资金问题，客户选择赊账、信用证等付款方式。另一端，公司的部分供应商也因疫情影响了到岗率，生产速度有所下降，同样面临资金问题。为了获得订单，我们需要自行垫资购进原材料，资金压力前所未有。”

遨森电子商务有限公司主营跨境电商业务。该公司负责人说，今年以来海外订单激增，本应感到高兴。但是，供应链上游采购、海上运输、境外销售等多个环节出现了成本上涨，尤其是上游供应商急需资金购买原材料，面临融资困难，直接传导至外贸企业，难以完成订单。

针对外贸供应链资金难题，金融机构正积极化解。

中国进出口银行结合行内现有普惠产品特色和金融科技力量，设计了专项外贸“保理E贷”与流动资金贷款相结合的“电商贷”金融服务方案，帮助企业解决资金闭环管理困难、跨境电商链条中小微企业融资难融资贵、传统流程手续烦琐等问题。目前，遨森电商已有4家具有稳定合作关系、经营实绩较好的小微供应商获得“电商贷”，贷款金额合计3000万元。

建设银行首创大数据普惠金融“跨境快贷”系列产品，为小微企业提供全线上、纯信用、低利率的贸易融资支持。截至今年一季度，“跨境快贷”系列产品已累计为1万余家小微外贸企业提供信贷资金超200亿元。

诺唯赞生物科技股份有限公司是一家生产新冠病毒抗原检测试剂产品的企业，近期由于海外订单显著增长，公司亟需加强对海外子公司账户监控力度，提高海外资金周转效率。中国银行江苏省分行了解到该企业这一需求后，协助企业海外公司完成在海外分行开户，并为企业上线集团网银及开通“全球视通”产品功能，助力企业实现海外账户分层可视化管理，提高了企业资金运营效率和汇率管理水平。

银行信贷投放不断加大

为帮扶外贸企业应对困难挑战，5月5日的国务院常务会议决定，加大对中小微外贸企业信贷投放，支持银行对暂时受困的不盲目抽贷、断贷、压贷，梳理一批亟需资金的予以重点支持。扩大出口信保短期险规模，缩短赔付时间。增加信保保单融资。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

主动对接企业需求，银行信贷投放正不断加大——

今年以来，中国银行持续加大对中小微外贸企业支持力度，对中小微内外贸企业融资投放增速不低于中国银行整体信贷投放增速，通过升级“中银企E贷·外贸贷”，提升中小微外贸企业融资服务覆盖率、可得性和满意度。

针对上海疫情防控严峻复杂形势，中国进出口银行上海分行加大普惠金融支持力度，向上海农商银行成功发放第一批近2亿元小微外贸企业风险共担转贷款，有效支持上海市50余家有进出口实绩的普惠型小微外贸企业，实现了政策性批发资金向受疫情影响的外贸小微企业的精准滴灌。

此外，采访中，多家银行表示将进一步加强与中国出口信用保险公司合作，持续增加信保保单融资规模，提升中小微外贸企业融资可获得性。

上海连彩化工贸易有限公司是一家专精于有机颜料的化工外贸企业，受疫情影响，企业的生产经营被打断，出口货物难以发货，急需资金支付供应商货款和员工工资。建设银行上海市分行客户经理周奔了解到该企业在中国出口信用保险公司投保过小微出口信保保单，于是指导企业通过线上方式申请“跨境快贷—信保贷”。“77万元的贷款当天申请当天批复，很快就入账了，解了我们的燃眉之急，现在企业运转一切正常！”上海连彩化工贸易有限公司负责人陈铁山告诉记者。

全国各地纷纷亮实招，加大政策扶持——

山东出台32条稳外贸政策措施，创新推出“齐鲁进口贷”政策，优化“鲁贸贷”运行机制，助力企业有效应对汇率波动、融资难等问题。

浙江省出台一系列稳进提质政策，包括新增稳外贸专项资金，发挥政府性融资担保体系作用，支持小微外贸企业。

广东省推动贸易外汇收支便利化试点政策扩面、提质、增效，指导银行为优质外贸企业实施更加便利的贸易收支措施。大力推广跨境金融服务平台，鼓励银行通过出口应收账款融资、出口信保保单融资、企业跨境信用信息授权查证等应用场景，精准服务中小微外贸企业贸易融资。

“外贸发展挑战与机遇并存。”商务部副部长盛秋平表示，当前，中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。一系列助企纾困政策的持续发力和广大外贸市场主体的主动作为将助力进出口保稳提质。

创新金融服务稳外贸

稳外贸是稳增长的重要支撑。商务部研究院国际市场研究所副所长白明对本报记者表示：“中国第一大贸易国的地位来之不易。作为拉动经济的三驾马车之一，稳外贸有助于提升中国在国际产业链供应链中的地位，十分重要。”

不仅是信贷投放，今年以来，保险、外汇等金融稳外贸措施密集推出，聚焦中小微外贸企业——

创新产品和服务，精准滴灌中小微企业。今年1月，国务院办公厅发布《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，鼓励引导银行机构结合外贸企业需求创新保单融资等产品，重点缓解中小微外贸企业融资难、融资贵问题。发挥各类金融机构作用，在依法合规、风险可控前提下，开展产品服务创新，按照市场化原则进一步加大对外贸企业特别是中小微外贸企业的信贷支持力度。2月，商务部、中国出口信用保险公司发布关于加大出口信用保险支持、做好跨周期调节进一步稳外贸的工作通知，将出口信用保险作为稳外贸工作有力抓手，通过跨周期调节支持外贸稳定发展。同时，鼓励地方探索实施“再贷款+保单融资”等。

优化外汇服务，为中小微企业降成本。4月，中国人民银行、外汇局发布23条举措促进外贸出口平稳发展。包括便利企业开展跨境融资，完善企业汇率风险管理服务，加大出口信用保险支持力度，引导保险机构做好对中小微外贸企业的金融服务等。近日，国家发展改革委等四部门发布的《关于做好2022年降成本重点工作的通知》指出，支持中小微企业加强汇率风险管理。鼓励企业使用多元化外汇避险产品，通过政银企“几家抬”协力降低汇率避险成本，鼓励银行为中小微企业提供精准服务，支持银行发展线上交易服务平台，便利中小微企业外汇套保询价和交易。

“稳中小微外贸企业不仅是稳外贸，也是稳市场主体、稳就业、稳民生。”白明表示，中小微外贸企业数量多，吸纳大量就业。同时，中小微外贸企业在市场上更灵活，帮一把往往能较快恢复。因此，金融帮助中小微外贸企业应对困难挑战具有重要意义。

“融资不再愁，我们就敢接订单了！也敢于创新研发，吸引更多客户。”仇一波算了算账，截至4月底，公司今年已经接到879个订单，比去年同期增长了5.8%。他表示，随着金融支持中小微外贸企业力度持续加大，新牛顿有信心实现出口全球53个国家和地区的目标。

(责编：岳弘彬、袁勃)