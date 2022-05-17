本报记者 王 浩

5月16日，重大水利工程吴淞江整治工程（江苏段）开工。工程投资总额超150亿元，是“十四五”规划纲要确定的国家水网骨干工程之一，也是长三角一体化区域水网互联互通骨干工程之一。整治工程主要包括河道拓浚、瓜泾口枢纽扩建、堤防和护岸建设、堤顶道路修建等，计划施工工期为96个月。工程建成后将进一步完善太湖地区水网，补短板利长远，发挥综合效益。

随着吴淞江整治工程（江苏段）开工，今年以来重大水利工程已经开工10项，投资规模超500亿元。前4月，我国已完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增加45.5%。

据了解，今年预计将完成水利建设投资8000亿元以上。目前，前期工作推进取得较好成效。总投资618亿元的环北部湾广东水资源配置工程，环评报告批复时间较预期提前了5个月；总投资598亿元的南水北调引江补汉工程，完成了土地预审（规划选址）等其他要件办理，为加快项目审批奠定基础。

在水利建设资金筹措方面，水利部积极拓宽投资渠道，从地方政府专项债券、金融资金、社会资本等方面想办法增加投入。今年以来，已有830个水利项目落实地方政府专项债券720亿元，较去年同期增加386亿元，增长115%。

水利部有关负责人介绍，重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业多，水利投资持续发力，将助力拉动有效需求、稳定宏观经济。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 01 版）

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