本报记者 陆娅楠

5月16日，国家统计局公布4月经济数据：我国规模以上工业增加值增速同比下降2.9%，服务业生产指数下降6.1%，社会消费品零售总额下降11.1%……

“4月份疫情对经济运行造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。”在当日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，“在高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施的支持下，中国经济能够克服疫情的影响，逐步企稳回升，保持平稳健康发展。”

消费市场受疫情冲击明显，但网上零售保持增长

4月份，本土疫情多发频发，波及全国多数省份，居民外出购物、就餐减少，非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击。4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%，其中，商品零售下降9.7%。

从消费类型看，非生活必需品销售和餐饮销售，受疫情影响比较明显，拉低了社会消费品零售总额的增长。4月，餐饮收入同比下降22.7%。

“占社会消费品零售总额比重较大的出行类商品零售额增长明显放缓，对消费市场影响较大。”国家统计局贸易外经司统计师付加奇介绍，4月，限额以上单位汽车类商品零售额同比下降31.6%，石油及制品类零售额增速比上月回落5.8个百分点，限额以上住宿业客房收入下降超过30%。

从消费地区看，受疫情冲击比较严重的长三角和东北地区，限额以上单位消费品零售额同比下降幅度均超过30%。

从消费业态看，网上零售保持增长。1—4月份，实物商品网上零售额同比增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重有所提升。“受疫情影响，部分地区居民日常活动半径减小，便利性相对较高的自助式消费和社区店零售保持增长。”付加奇介绍，前4月，限额以上超市、仓储会员店商品零售额同比分别增长3.6%和8.5%，与社区消费密切相关的食杂店、便利店零售额增长2.4%和6.8%。

“总的来看，4月份消费下降主要是受到疫情短期冲击影响。随着疫情得到控制，生产生活秩序恢复到正常状态，前期被压抑的消费会逐步得到释放。”付凌晖介绍，4月中下旬以来，国内疫情整体趋于下降，上海和吉林的疫情逐步好转，有利于创造适宜的消费环境。同时，稳定宏观经济大盘，加强援企稳岗扩就业将保障居民消费能力，加之促消费各项政策显效，我国消费恢复态势有望得到延续。

月度工业增速由增转降，但产业升级态势没有改变

4月份，工业生产受到疫情冲击，由于交通物流受阻等因素影响，工业生产出现了下降，当月规模以上工业增加值同比下降2.9%。其中，制造业下降4.6%。

“制造业增速下降，主要还是受到汽车等装备制造业影响。”付凌晖介绍，4月份，汽车制造业增加值同比下降31.8%。从地区看，受疫情影响，长三角地区规模以上工业增加值下降14.1%，东北地区工业下降16.9%，主要是受疫情影响的部分企业停工停产造成的。

分规模看，疫情对小微企业冲击更为明显。国家统计局工业司副司长汤魏巍介绍，4月份，规模以上小微型工业企业增加值同比下降3.4%，较上月下降了9.1个百分点，下降速度及回落幅度分别较大中型企业高出0.7、1.7个百分点。

尽管月度工业生产由增转降，部分工业行业仍保持了增长，体现出较强韧性。

能源等基础工业保持增长。4月份，煤炭开采和洗选业增加值同比增长13.2%，石油和天然气开采业增加值增长7.2%，有力保障生产生活秩序正常运转。

与居民生活相关的基本消费品工业保持增长。4月份，食品制造业、酒饮料和精制茶制造业增加值同比分别增长0.1%和0.5%，鲜冷藏肉、速冻食品产量分别增长20.4%和9.3%。

高技术制造业持续增长。4月份，高技术制造业增加值同比增长4%，其中，电子通信设备制造业增长9.7%。“产业升级态势没有改变，体现出经济发展的长期向好趋势没有发生变化。”付凌晖说。

从地区看，中西部地区受疫情冲击影响比较小，工业生产继续保持增长。4月份，中部和西部地区规模以上工业增加值同比分别增长4.6%、5.6%。

“当前，工业生产确实面临一定压力，主要表现在市场需求不足、产销衔接水平下降、产业链供应链存在一些堵点、生产循环不畅、生产成本上升、营利能力下降。”付凌晖说，尽管有困难，但我国工业体系齐全、配套能力强的特点没有改变。下阶段，随着疫情得到控制，交通物流逐步打通，生产循环改善，尤其是减税降费、助企纾困政策持续发力，将有助于提振企业信心、改善企业经营，推动工业生产持续恢复。

各项政策支持下，国民经济将会加快恢复，企稳回升

“困难是短期的、暂时的，从全年发展来看，中国经济保持稳定增长还有不少有利条件。”付凌晖说。

疫情防控取得阶段性成效，复工复产效果逐步显现。3月份以来，我国经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，4月中下旬以来，疫情形势总体上呈下降态势。受疫情影响严重的部分地区，复工复产有序推进。目前上海9000多家规模以上工业企业中，已经复工企业占比接近50%。从5月以来的情况看，前期受疫情影响较大的货运物流持续恢复，全国发电量等一些实物量指标也在改善。

投资稳增长作用将继续发挥，基础设施和制造业投资支撑有力。付凌晖介绍，今年以来，专项债发行和使用加快，可用于基础设施投资的财政资金较为充足。同时，各地区各部门落实促进工业经济平稳增长政策，大力推动重大制造业投资项目开工建设，实施大规模增值税留抵退税政策也有利于增强企业发展信心，制造业投资增长仍有支撑。1—4月份，制造业投资同比增长12.2%，快于全部投资增长。

消费有望逐步恢复，线上消费和升级类消费仍会成为消费的重要支撑。付凌晖解释，从疫情发生两年来的经验看，一旦疫情得到有效控制，正常生活秩序得到恢复，被压抑的消费需求就会得到较快释放。“下阶段，援企稳岗力度加大，就业基本盘总体稳定，有利于保障居民收入和居民消费能力；一些传统接触型消费加快向线上转移，居民消费升级态势仍然会持续，有利于支持消费增长。”

出口虽然面临一定压力，但是持续增长有利条件仍然较多。我国工业体系完备，制造业供给能力强，能够较快适应外部需求变化，加之坚定不移扩大开放，加强与贸易伙伴互利合作，推动自贸区建设，都有利于扩大出口。今年是《区域全面经济伙伴关系协定》落地实施的第一年，稳外贸政策会持续显效。

“今年以来宏观调控政策调节力度加大，组合式税费支持政策有效实施，流动性保持合理充裕，对困难行业和重点领域扶持力度加大，效果会不断显现。”付凌晖透露，面对经济下行压力，有关方面在抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，将会进一步稳定宏观经济大盘，“总的看，疫情扰动不会改变我国经济平稳运行趋势，也不会改变我国经济韧性足、潜力大、空间广的特点。在各项政策支持下，国民经济将会加快恢复，实现企稳回升。”

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 02 版）

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