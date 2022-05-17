本报记者 毕京津

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《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出：统筹规划、同步实施高效节水灌溉与高标准农田建设。各地要加大中低产田改造力度，提升耕地地力等级。

粮食安全是“国之大者”。作为全国粮食主产区，河南加快推进高标准农田建设，更新农田水利，推广精准灌溉，发展智慧农业，加快发展农业规模化、集约化生产，确保粮食的稳产、增产、高产。

智能灌溉 浇地更节水

在河南省太康县五里口乡王寺安村，一大早，村民崔战场就来到自家麦田里。把地里的喷雾浇灌带和地头的出水口一个个接好后，崔战场用遥控器对着200米外的机井房轻轻按了一下，清澈的水流从机井里汩汩流出，顺着地埋管流向各个浇灌带，水雾均匀地喷洒在麦苗上。“遥控一按就能浇地，搁以前都不敢想。”坐在地头，看着眼前的灌溉设备，崔战场很满意。

2017年，崔战场在村里流转了700亩耕地，种植小麦等农作物。“那几年，地里机井少，浇地多的时候还得排队，往往一等就大半天。”回忆起头几年，崔战场最大的愿望就是浇地可以方便点。

把高标准农田建设作为主攻方向，加快中低产田改造，把更多的“望天田”变成“高产田”，2019年太康县开始在全县实施高标准农田建设。据统计，2019年—2021年，太康全县共建成高标准农田32.5万亩。

崔战场家承包的700亩耕地也在此次的高标准农田建设范围中。“现在家家地里都建有灌溉管和排水管，既不用担心地旱，也不用担心地涝。田间道路、机井桥等设施也都建设好了，刷卡浇地，还能遥控，别提有多方便了。”崔战场说。

自打这700亩耕地改造成高标准农田后，农技人员也常常来地里指导他开展土地改良。测土配方，深耕细作，秸秆还田，增施有机肥……这几年，崔战场家承包的农田年年都取得大丰收。“现在，光小麦一项，亩产都比以前增加了200多斤。”稳产增收，崔战场种地积极性越来越高。

高标准农田项目的实施给农民带来了显著效益，2022年，五里口乡加快了高标准农田项目的规划和申报工作。五里口乡党委书记梁增智说：“本批高标准农田项目涉及五东、包庄等5个行政村，覆盖耕地面积1.6万亩，受益人口1.3万余人。”

集约改造 生产更高效

“这茬小麦经过前阶段的追肥管理，目前长势还不错，应该有个好收成。”最近，在河南省扶沟县永珍家庭农场，家庭农场主穆永珍看着眼前的麦田，脸上满是幸福。

今年的中央一号文件提出，各地要加大中低产田改造力度，提升耕地地力等级。扶沟县也出台了相关的优惠政策和扶持措施，引导村民通过开办家庭农场，改造中低产田，提高粮食产量。

“国家出台这么多好政策，让我对种田特别有信心，觉得当农民也有奔头。”穆永珍与家人商量后，决定筹建自己的家庭农场，尝试规模化、集约化发展农业。

疏通渠道、平整土地、架设地埋线、铺设滴管喷灌、盖仓库、建温棚……一番重整后，小而散的耕地变成了整齐划一的高产地。

“农场根据不同地形，划分出两个种植区域：面积大的地块作为粮食作物区，种植小麦、玉米、大豆等，另一块作为经济作物区，种植洋葱、萝卜、娃娃菜等。这种分区分类种植模式，不仅利于日常管理，提高土地产值率，还增加了抗风险能力。”穆永珍介绍，“县里组织农技专家定期上门指导，我们购置机械有补贴，还有免费的种子、化肥、农药送到家。”

借助国家惠民政策，穆永珍的农场先后添置自走式喷药机、植保无人机等各种农机30余台，基本实现了粮食的耕作、播种、喷药等环节全程机械化。

目前，扶沟县512个家庭农场、1920名家庭农场劳动力已全部纳入家庭农场名录系统动态管理，农场耕地水平也明显提升，逐步从中低产农田迈向高产农田。

科技赋能 管理更方便

在河南省商水县的高标准农田高效节水灌溉示范区，高科技让普通的田间管理变得更高效。

走进示范区的农田，除了常见的成片连方、沟渠相连，还配套了智能灌溉、水肥一体化、病虫害监测等科技设施。

这些设施统一联网，在智能中枢控制中心的协调指挥下，农业设施既能独立高效运作，又能协同配合，为农民提供实时数据。“现在田管再也不忙了，盯着屏幕动动手指就行。”示范区相关工作人员说。

“过去都是雇人浇地，一人一天最多浇10亩，现在电脑控制，一天就能浇完所有地。”说起自动化灌溉系统，商水县枫未种植养殖农民专业合作社理事长邱守先很满意。

据了解，河南省高标准农田建设逐步从实现田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能浇、涝能排，到着重提升高标准农田地力水平，加强土壤治理，推广秸秆还田、增施有机肥等地力培肥技术，进一步提升耕地质量。“通过地力提升，确保农产品产量更高、质量更好，让老百姓吃得更好、更放心。”河南省农业农村厅相关负责人表示。

本期统筹：杨烁壁

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 04 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)