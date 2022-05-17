本报济南5月16日电 （记者侯琳良）“我们这里是新开发建设片区，原来开车从青岛市城阳北下了高速，看到的是一片杂乱的景象，总想着什么时候能改善下。现在不同了，一下高速映入眼帘的就是景观花道，让人心情愉悦。”对于城市“微更新”，家住青岛城阳区城阳街道白云山片区的唐女士深有感触。据了解，景观花道是城阳区城阳街道开展的白云山片区绿化提升工程项目，目前已完工。

近年来，青岛市城阳区大力开展“微更新”社区空间扩展项目。微小空间、微小问题、微小投入，“微更新”虽小，但小而美，微而精，充分利用每一寸土地，让有限的空间资源发挥更大的经济和社会价值，让城市更加宜居。城阳区城阳街道党工委书记韩锡宏介绍，城阳区“微更新”工作开展以来，仅城阳街道就梳理了15个城市更新单元，共涉及项目62个。

“在城市更新与建设的攻坚行动中，城阳区将继续把‘微更新’作为重要方式，在尊重历史文脉、延续城市脉络、多方共建共享的基础上，着力改造城镇老旧小区，提升居住品质，为青岛的城市建设贡献力量。”青岛城阳区委书记吕鹏说。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 08 版）

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