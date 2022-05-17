本报记者 郑少忠

“真没有想到啊，这么快就办好了！”看着新打印出来的特种设备使用登记证，江西迪赛诺制药有限公司负责人连连点赞。

迪赛诺是江西宜春樟树市引进的重点项目，在设备安装到位后，需要对储气罐等压力容器进行安全检测。为推动项目尽快安全试生产，樟树市抽调专人组成专班，指导企业申请办理网上报检登记，协调检验机构缩短报检周期，仅一周时间便完成所有程序并办好了相关证件。

宜春聚焦建设江西营商环境一等市目标，以“拼理念，促比学赶超；拼作风，促担当实干；拼效能，促争先创优”为主题的“三拼三促”为抓手，拉高标杆，跟着市场走，围着企业转，把让企业满意作为评价营商环境的最高标准，在全市兴起抓落实、优环境、促发展的热潮。

企业有诉求“找不到人”怎么办？宜春搭建闭环平台，解决企业难题。成立市营商环境建设工作领导小组，制定营商环境评价18项指标，营商环境服务中心对各项任务“每周调度、精准督查、销号管理”。市里组建办理诉求服务专班，建立企业诉求台账，明确办理时限，承办单位收到企业诉求，1个工作日电话联系、一般问题5个工作日办结、疑难问题10个工作日回复。袁州区向131家规上工业企业派驻119名驻企特派员，企业融资、用工等实际问题基本上做到不出区。靖安县设立营商环境监测点，建立监督问责制、“蜗牛奖”考核制等五项制度，确保企业诉求“有人管”“有人办”。

解决企业诉求如何做到效率高、效果好？宜春着力规范审批标准，在全市范围内实施“一件事项一个标准”，同一事项“无差别受理、同标准办理”。搭建“一企来”服务平台，全程跟踪服务督办企业事项，落实企业诉求办理“一事一评价”制度，将督办结果与干部评先评优等挂钩，促进工作人员“接诉即办”。“政企圆桌会议”收集企业反馈问题，市领导积极督办，基本保证企业诉求“一日通，当月结”。宜春丰城市设立“有求必应”专区，914项民生事项均可在“赣服通”平台上办理。奉新县推行“五色马甲”工作服制度，提高“不见面”开标和“远程”异地评标过程中各交易方的识别度，确保交易活动公开、公平、公正，接受各投标人和社会公众监督。

为解决企业人才缺口问题，宜春实施“产业人才筑链行动”，围绕紧缺专业，面向高校开展专场引才。宜春本地院校与锂电新能源企业共建“产业学院”，个性化、订单式培养企业急需的锂电产业技能人才。宜春还将重点企业高级经营管理和研发人才列为市急需紧缺人才，为其定制人才服务卡，进一步推进招才引才。目前，已有45名锂电高层次人才获得“宜春人才服务卡”。此外，万载、铜鼓、高安、上高等县市实现优秀后备干部与规上企业、重大建设项目“结对驻企”帮扶全覆盖，协助企业解决好人才安置落户、随工子女入学、社保手续办理等问题。

环境优化推动经济发展。一季度宜春共有市场主体65.84万户，同比增长79.5%；注册资本9162亿元，同比增长21.5%；全市签约2000万元以上项目91个，总投资额421.48亿元。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 10 版）

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