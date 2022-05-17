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两部门调整差别化住房信贷政策

2022年05月17日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月16日电　（记者吴秋余）记者日前从中国人民银行获悉：人民银行、银保监会发布相关通知，调整差别化住房信贷政策。对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

　　通知明确，在全国统一的贷款利率下限基础上，人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

　　人民银行表示，此举旨在坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月17日 10 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)

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