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重庆推出主粮作物完全成本保险

2022年05月17日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆5月16日电　（记者王欣悦）重庆市财政局、市农业农村委、重庆银保监局日前联合印发通知，要求今年起在万州、黔江等27个产粮大区（县）开展稻谷、玉米、马铃薯3种主要粮食作物完全成本保险，为农户提供更高水平的风险保障。

　　重庆市财政局相关负责人介绍，完全成本保险包括粮食生产的直接物化成本、土地成本和人工成本等总成本，是在补贴直接物化成本保险基础上的补充和升级，有助于提高主粮作物生产的抗风险能力，促进农业产业发展和保障粮食安全。据初步统计，全市预计财政补贴其完全成本保险保费1.11亿元，保额将达到30亿元。

　　该保险责任覆盖了主要自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故和野生动物损毁等风险。稻谷、玉米、马铃薯完全成本保险金额分别为每亩1100元、1100元、1240元，比原来的直接物化成本保险每亩增加了500元、500元、640元，保险金额分别增长83.33%、83.33%、106.67%。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月17日 10 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)

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