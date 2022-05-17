本报南京5月16日电 （记者白光迪）5月16日，盛虹1600万吨/年炼化一体化项目首批核心主装置在江苏连云港徐圩新区投料开车成功，这标志着国内单流程规模最大的炼化一体化项目正式投产。

盛虹炼化一体化项目总投资约677亿元，年加工原油能力1600万吨，是连云港打造新能源、新材料、电子化学、绿色环保等多元化产业链条“1+N”新格局的核心原料平台，也是贯通全产业链一体化布局、打造世界级新能源新材料产业集群的关键核心项目。项目投产后，将弥补烯烃、芳烃等高附加值、紧缺型化工产品国产供给率，实现80%以上的原料和产品在连云港石化产业基地内互供。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 10 版）

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