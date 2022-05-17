本报南宁5月16日电 （记者庞革平）记者近日获悉：西部陆海新通道铁海联运班列自2017年开行以来，5年间，从试运行到常态化、从一条线到一张网，集装箱货物运量增长186倍，成为助推“一带一路”建设的重要驱动力之一。

据了解，西部陆海新通道铁海联运班列的集装箱运量实现逐年跨越式增长。截至今年4月底，铁海联运班列已累计发送集装箱货物22.6万标箱，是2019年全年运量的2.4倍，较去年同比增长46%。

随着今年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，西部陆海新通道进一步得到政策赋能，通道物流运输更加红火。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 11 版）

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