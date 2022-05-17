本报记者 施 钰

“渔排、大棚、茶园等农业设施需要大量资金投入，但这些设施此前无法作为贷款抵押物，农户发展生产往往容易遭遇资金瓶颈。”中国人民银行宁德中心支行行长叶谢康介绍，为盘活农业生产资源，福建省宁德市以多种方式对与农业生产相关的自然资源、生产资料、产品、劳动者技能等生产要素进行确权登记，并搭建了农村生产要素流转融资平台，为各类生产要素提供线上登记公示、交易撮合、融资对接等服务。

“搞养殖投入多，网箱、种苗、饲料、人工……样样都要花钱。”谈起当初筹集生产资金时的困难，宁德市霞浦县溪南镇青山村的养殖户陆建东一脸无奈，“手头上没什么可抵押的资产，以前都靠个人信用贷款，利息不低，还得到处找朋友担保，欠下不少‘人情债’。”

如今，困扰陆建东已久的问题终于解决了。在宁德市农村生产要素流转融资平台上，申请贷款后不到两个小时，陆建东就收到了授信总额20万元的渔排养殖贷。

“农户凭县海洋与渔业局颁发的水域滩涂养殖证连同渔排设施等就可直接向银行申请贷款。”霞浦县国资与金融服务中心常务副主任周振党说，对于部分没有明确产权但经济价值高的生产要素，相关部门将为其备案颁证，变成银行认可的抵押或增信资产，水产养殖的渔排就是其中一项。

提起借助平台申请贷款的方便快捷，宁德市周宁县浦源镇盛周花卉产业发展有限公司负责人杨晓鹏告诉记者：“听说能用大棚抵押，我们就在平台上发起贷款申请。9天后，300万元就到了公司账上。之前申请个人信贷的时候，要准备厚厚一沓材料，跑前跑后，还得等上1个月左右，没想到现在只要点点鼠标上传材料，资金就到位了。”

效率提高，靠的是信息化。在宁德市农村生产要素流转融资平台上，一笔渔排养殖贷款申请被推送到霞浦县海洋与渔业局工作人员的操作后台。依据证书发放系统中的留底资料，核对农户水域滩涂养殖证上信息无误后，银行工作人员就能进行最后一步的授信放款，整个审核过程不到10分钟。

“农业生产主体、政府部门和金融机构都能在线上平台完成相应的操作。”叶谢康说，目前宁德市各县（市、区）均已出台农村生产要素流转市场管理规定和融资服务管理规定，在规范操作流程的同时，也厘清了各部门权责范围、要素融资登记要求与流转交易规则。

叶谢康介绍，为使平台健康运行，宁德市还完善了风险管控机制。例如，通过平台公示融资备案信息，避免多头授信，增强法律效力；建立风险补偿机制，形成贷款户、银行、担保机构三方风险分担体系；各县（市、区）成立农村资产运营公司，负责对出险资产进行收储与处置。“这些机制解决了银行的后顾之忧，我们在风险把控上也会更精细化、更有依据。”周宁县农村信用合作联社业务发展部经理全建中说。

据了解，截至今年4月底，宁德市农村生产要素融资共54730户，余额85.48亿元。“未来，我们将进一步推动更多生产要素确权取得突破，颁发权益证书到户，并加快推进全市统一的市、县、乡、村四级交易流转平台建设，实现全要素、全线上、多维度的平台功能。”叶谢康说。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 11 版）

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