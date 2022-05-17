人民网记者 车柯蒙

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。新政如何发挥宏观政策调节作用，为市场主体纾困解难，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑？人民网推出“大规模留抵退税助企纾困”系列报道，聚焦大规模留抵退税政策落实情况及成效。

当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，为应对国内经济新的下行压力，积极财政政策靠前发力，新的组合式税费支持政策加快落实，以“看得见的手”帮助广大市场主体纾困解难。

3月21日，国务院常务会议确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。会议指出，今年增值税留抵退税规模约1.5万亿元，这是坚持“两个毫不动摇”、对各类市场主体直接高效的纾困措施，是稳增长稳市场主体保就业的关键举措，也是涵养税源、大力改进增值税制度的改革。

留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。据国家税务总局相关负责人介绍，今年我国大力改进增值税留抵退税制度，对留抵税额实行大规模退税，优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。重点支持制造业，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题，且退税资金全部直达企业，既大力改进增值税留抵退税制度，又有力为企业提供现金流支持、促进消费投资，为市场主体“输血”“活血”、纾困解难。

“相对于减税和增加政府投资，留抵退税政策效果更直接、更及时，有助于提升企业发展信心，激发市场主体活力，促进消费投资，支持实体经济高质量发展，推动产业转型升级和结构优化。”财政部税政司司长贾荣鄂表示。

数据显示，4月1日至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户，其中，中小微企业户数占比99.3%，退税金额占比72.7%，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1月1日至5月10日，共有10371亿元退税款退到纳税人账户，为企业纾困解难、提振市场主体信心发挥了重要作用。

值得注意的是，为确保大规模增值税留抵退税政策落实落地，财政部、税务总局、人民银行成立三部门会商机制。三部门采取有力措施，用“看得见的手”打出一套组合拳，推动政策加速落地，确保政策落实落细、落准落稳。

据财政部预算司司长王建凡介绍，为了支持增值税留抵退税，财政部通过特定国有金融机构和专营机构近年结存利润，安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付1.2万亿元，包括新出台留抵退税政策专项资金6200亿元、其他退税减税降费专项资金3000亿元、补充县区财力专项资金2800亿元。

为保障财政支出强度，支持税务部门加快办理留抵退税，人民银行靠前发力，根据退税进度，加快向中央财政上缴利润的节奏。

在优化退税服务方面，税务总局分三批推出121条便民办税缴费措施，形成了2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”，确保大规模增值税留抵退税政策在落实方面做到宣传辅导有精度、优化体验有温度、便利享受有速度。

退税比减税来得更快更直接，是助企纾困的关键举措，多位财税专家在接受人民网记者采访时表示，对于广大市场主体而言，大规模留抵退税政策是下“及时雨”、送“雪中炭”。

中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，当前，小微企业、个体户经营受疫情等冲击面临现金流短缺等困难，相比于减税降费，增值税留抵退税更有效、直接地增加了企业现金流，解决市场主体经营中的资金困境。

中国人民大学财政金融学院教授朱青则认为，目前，需求收缩直接导致企业缺乏营收，造成现金流短缺。大规模增值税留抵退税政策相当于把“真金白银”及时送达给企业，这就如同“雪中送炭”，有助于缓解企业的资金压力、稳定市场预期、提振市场信心。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，在逆周期及跨周期调节中，运用宏观政策进行有效的干预是解决当前我国经济面对“三重压力”以及应对新冠肺炎疫情对经济影响的关键。

“此次，留抵退税政策的落实过程中，财政部、税务总局、人民银行三部门发挥政策协同效应，央行加快向中央财政上缴结存利润，为增值税留抵退税提供资金保障；财政部门运用加大中央财政承担退税比例等方式缓解地方财政困难，加快退税资金直达基层；税务部门运用智慧税收等现代化税收征管手段实现高效退税，跑赢最后‘一公里’，解决企业资金困难，加速实现留抵退税政策的效应。”李旭红说。

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