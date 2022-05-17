杜园春

共青团中央联合中共中央宣传部、国家发展和改革委等17部门印发《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》(以下简称《意见》)。《意见》的发布对城市的建设与发展产生重大影响，同时吸引青年，使青年群体融入城市发展，实现青年高质量发展与城市高质量发展相互促进。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1611名受访青年进行的一项调查显示，87.1%的受访青年认为构建青年发展型城市能实现青年发展和城市发展相互促进。等到将来青年发展型城市建设成熟，90.6%的受访青年都愿意到这些城市去发展。

87.1%受访青年认为构建青年发展型城市能实现青年发展和城市发展相互促进

90后曾于铭在杭州的一家民企工作。他认为，城市的发展与青年的发展是相辅相成的。“如果一座城市对青年不友好、不宜居，人才的流失率就会高。对于企业，职员不稳定、离职率高，难培养骨干，就难以持续和纵深发展。甚至会影响城市的活力和潜力。相反，如果青年在一座城市生活幸福，就会想留下来，会更加努力地工作。青年自身得到成长的同时，也一定能够促进城市的稳步向前”。

在深圳从事会计工作的黄灵畅觉得，“青年发展型城市”理念的本质就是城市的建设要从青年的角度出发、为青年着想。“城市政策利好青年，青年发展更顺利，反过来促进城市发展。青年的发展关系着城市的未来发展前景”。

87.1%的受访青年认为，构建青年发展型城市能实现青年发展和城市发展相互促进。交互分析发现，已婚已育受访青年(92.6%)认可度最高，其次是未婚受访青年(89.6%)。

中国青少年研究中心青年发展研究所副所长、“构建青年发展型城市评价体系研究”项目负责人郭元凯分析，结合《意见》以及城市发展理论，青年发展型城市应包含两个维度，一是城市对青年发展更友好，二是让青年在城市更有为。由此也可以衍生出青年发展型城市的特点，即友好性、成长性和普惠性。友好性突出表现在理念友好、制度友好、政策友好、环境友好等，成长性则体现的是青年与城市同步发展、相互激荡。

他指出，普惠性重点表达的是城市发展不是为特定群体打造，而是让所有青年都能发光发热、共享发展成果。“因此，一座城市吸引青年，首先应该要树立青年优先发展的理念，并从上述理念出发营造城市与青年发展相向而行的环境。简而言之，就是城市环境能够为各类青年发展找到合适位置”。

待青年发展型城市建设成熟，90.6%受访青年愿意到这些城市发展

“这是一个需要长期坚持下来的‘工程’，是持续发展的过程，不是一蹴而就的。”曾于铭说，“如果我的家乡能够建设成青年发展型城市，我非常愿意回家乡发展。”他认为，《意见》的落地会为一个城市的发展带来非常大的影响，但最难的就是落地环节。“我希望地方政府有决心，对青年面临的典型难题能下苦功夫、敢啃硬骨头。将文件精神落到实处，真正对青年带来切实有效的帮助”。

华晓丽从事社会心理服务行业，现在在江西某市生活。考虑当地产业相对落后、青年就业机会少、教育资源不够平衡，她还没有下决心留下来。她认为，建设为青年发展型城市，会对青年产生一系列的良性连锁反应。“城市环境宜居，住房和就业政策利好，教育资源均衡，使年轻人工作顺利，婚姻更稳定，生活幸福感更高。对人的情绪、心态都有着潜移默化的积极影响。我期待着这里能建设成为青年发展型城市”。

郭元凯表示，《意见》的出台以及后续配套的组织保障，将成为青年评判城市是否友好的重要依据，还会成为青年选择今后自身长期发展地区、贡献青春力量的依据。“可以说，《意见》的发布不仅会对城市发展产生影响，同时对于吸引青年、优化青年人口流动格局以及青年发展政策体系产生积极作用”。

等到将来青年发展型城市建设成熟，90.6%的受访青年表示愿意到这些城市去发展，其中33.5%表达了强烈的愿意。进一步分析发现，00后受访青年(92.9%)和未婚受访青年(92.7%)的意愿最为强烈。

受访青年中，00后占26.1%，95后占30.7%，90后占26.8%，85后占16.4%。婚育状况上，未婚的占49.6%，已婚未育的占19.6%，已婚已育的占30.9%。

(责编：王震、陈键)