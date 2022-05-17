新华社北京5月16日电（记者魏玉坤、王悦阳）国家统计局16日发布数据显示，今年以来，经济新的下行压力进一步加大，尤其是4月份疫情对经济运行造成较大冲击，但总体看，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变。

统计数据显示，4月份，经济主要指标增速由升转降或有所回落。全国固定资产投资（不含农户）由3月份环比增长0.61%转为下降0.82%；社会消费品零售总额同比下降11.1%；货物进出口总额同比微增0.1%；全国规模以上工业增加值同比下降2.9%。

城镇调查失业率上升，全国居民消费价格指数（CPI）涨幅扩大。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%，比3月份上升0.3个百分点；CPI同比上涨2.1%，涨幅比3月份扩大0.6个百分点。

“总的看，这些都是由于疫情冲击带来的短期变化，都是阶段性和外在的。”国家统计局新闻发言人付凌晖在当日举行的国新办发布会上说。

付凌晖表示，现在吉林、上海等地疫情已经得到有效控制，复工复产有序推进，扩大内需、助企纾困、保供稳价等一系列政策措施正在显效，5月份经济运行有望得到改善。

从全国来看，4月份主要生产需求指标总量规模依然可观。从累计看，主要指标仍然保持增长，“稳”的基础依然坚实。

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