记者王攀、姚玉洁、孙飞、印朋、郭宇靖、龚雯

“减”堵点、税费、障碍，“加”支点、动能、信心……近期，国内疫情多点散发，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在深圳、上海、北京等地，各方在坚持“动态清零”的同时大力支持市场主体共克时艰，打出有温度、有力度的政策组合拳，精准帮扶企业特别是骨干企业复工复产，努力统筹疫情防控和经济社会发展。

“减”复工堵点，“加”链条支点

“当时两批芯片卡在保税仓，运不出去下游车企可能就要停产，那时真是心急如焚。”5月中旬，望着车间里机器轰鸣的生产场景，深圳市汇川技术股份有限公司副总经理付作军回忆一季度末企业面对的压力，十分感慨。

“火烧眉毛”之际，深圳市工信等部门和相关工作专班及时出手——经过多方协调，企业最终及时交货，解了燃眉之急。近期发布的一季度业绩预报显示，汇川技术营收达到46亿元至49亿元，同比增长35%至45%。

保障产业链、供应链“双链”安全，骨干企业是关键节点。从厂区实施封闭管理，到开展免费核酸检测，帮助链上企业恢复生产……深圳市工信局局长余锡权说，通过组建“保双链”工作专班，一季度以来，深圳得以确保重点企业工人不停工、生产线不停产。

“要让企业延续旺盛的发展势头，就必须千方百计减掉复工堵点，同时尽可能为产业链条增加保障抗疫与生产并行的‘支点’。”余锡权说。

从渣土倾卸、混凝土搅拌站设立，到原材料运输、工人入场……在上海，为企业特别是骨干企业减堵点、增“支点”的工作同样在有力推进。

5月3日，上海市住建委发布第一批重大工程建筑工地复工复产“白名单”，涵盖腾讯、中芯国际等24个重大项目。腾讯云华东区域总经理李潇说，上海市重大办、经信委等部门针对建设单位的专项工作节点进行对接协调，项目正式复工还带动了7家供应链单位复工复产。

位于北京大兴的北京热景生物技术股份有限公司，今年3月研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒获批，满负荷的生产组织安排，却遇到生产和仓储配套空间不足等困难。

“政府帮我们协调供应链企业复工复产、办通行证、协调扩产场地……”热景生物副总经理余韶华向记者一一列举了政府部门的支持。他说，在市、区两级相关部门的帮助下，从“干着急”到堵点不断打通，现在公司用于扩大生产的净化生产车间已经基本建成。

今年4月，针对企业最关心、最迫切的现实困难，北京市推出帮扶企业18条措施，并建立起稳定产业链供应链协调机制。北京市复工复产防控办相关负责人表示，相关部门及属地正切实主动靠前服务，全力支持保障企业产业链供应链通畅。

“减”税费租金，“加”发展信心

在还没申请的情况下，公司的扣税账号上就收到退税资金——回忆4月初看到资金到账信息的那一刻，深圳市传颂文化发展有限公司创始人佐强说，自己既意外，也感动。

这家规模不大的企业办公场所位于南山区粤海街道，属于疫情防范区，按照南山区的相关助企纾困措施规定，公司还将获得5000元的租金补贴。

“补贴额度不大，但是给我们的鼓舞很大，让我们有信心拼下去。”佐强说。

想方设法为抗疫前行的企业减轻包袱，增加动能，让企业轻装上阵，各地在精准发力。

深圳市今年3月下旬发布的“惠企30条”，把降成本作为政策实施的发力点，预计将为市场主体减负超750亿元。

北京市推出帮扶企业18条措施通过减税费、减房租、减疫情防控支出等，将惠及160多万户中小微企业，资金总规模约1300亿元。

上海3月下旬发布的政策措施，初步测算，仅税收相关政策2022年就可以为上海相关行业和企业减负1400亿元左右。

深圳市提出，鼓励政府性融资担保机构加大融资增信支持力度。深圳市虹云数据科技有限公司近期获得了深圳市高新投融资担保有限公司担保的低息银行贷款，且贷款利息及担保费用可以通过政府补贴的形式予以返还。

虹云数据科技有限公司负责人焦一鸣说：“这笔低息贷款大大缓解了我们短期内的经营压力。”

上海市近期公布的数据显示，自3月到5月8日，上海各金融机构向731家抗疫物资保供企业、物流企业发放贷款335亿元；向餐饮零售、旅游运输等受疫情影响的1万多家企业发放贷款723亿元。

在多重举措的支撑下，不少企业特别是骨干企业的信心增强。“疫情带来不确定性，但我们依然看好中国市场，计划在金山区建设个人护理产品技改项目。”巴斯夫护理化学品（上海）有限公司总经理贾培世说。

“减”物流障碍，“加”经济活力

物流是经济的血脉，是畅通国民经济循环的重要环节。在防疫的同时，确保物流不受阻碍，至关重要。

在上海松江区，为提升企业复工申请、员工返岗、车辆通行、疫情监管等环节的工作效率，“复工复产防疫通”平台5月3日正式上线运行。截至5月10日18点，已完成2196家“白名单”企业信息等数据导入，在线生成车辆通行电子证明1027张，已在岗人员4.5万余名。

近日，北京经开区向企业园区、厂区发布了新版的疫情防控和生产保障工作指引，首次加入“场景化”设置，针对常态化、疫情升级、应急处置三种风险等级，细化制定疫情防控和生产保障三级工作方案。

“在应急处置情况下，企业将在疾控部门指导下启动闭环管理，以最小生产单元编组，运输环节实施无接触装卸货，努力保持生产物资正常运输。”北京经开区有关负责人介绍，北京经开区将全力保障企业生产，通过可操作的工作指引，做到疫情防控和生产生活“两不误”。

在有力举措带动下，多地物流需求已逐渐回暖。统计数据显示，今年一季度，深圳机场保障国际及地区进出港货运航班量同比增长19.7%，货量同比增长10.4%。今年4月，深圳机场国际及地区货运航班量同比增长62%。

互联网物流平台货拉拉的数据显示，今年3月1日到4月20日，深圳多数日期的订单量基本与2021年同期持平，其间平均每天有118位司机选择成为货拉拉司机。

奔腾的车轮不停息——5月中旬的深圳，暴雨红色预警不时降临，但整座城市依然在高速运转。

“当前多地扶持纾困政策已经取得积极成效，各地政府还要更多帮助企业打通供应链、产业链的梗阻，推动扶持政策前置、贴身服务为企分忧，推动经济高质量发展。”中国（深圳）综合开发研究院数字战略和经济研究所所长曹钟雄说。新华社北京5月16日电

(责编：王震、陈键)