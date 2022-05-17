新华社上海5月16日电（记者袁全）记者从16日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，上海16个区中已有15个区实现社会面清零（区内社会面连续三天无新增阳性感染者报告），疫情得到有效控制，防控取得阶段性成效。5月16日起，上海将分三阶段恢复正常生产生活秩序。

上海市副市长宗明介绍，第一阶段，巩固清零攻坚“十大行动”成果，从现在开始至5月21日，重点是降新增、防反弹，持续减少封控区、管控区人数，防范区有序放开、有限流动、有效管控，全市保持低水平社会活动。

第二阶段，向常态化防控转换，5月22日至31日，单日新增感染者数进一步减少，不断缩小封控区和管控区范围直至解封，加快疫情防控向常态化分级分类管理转变。

第三阶段，全面恢复全市正常生产生活秩序，6月1日至6月中下旬，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。

在社会面管控方面，上海将推动“三区”管控逐步向常态化分级分类管理过渡，封控区“区域封闭、足不出户、服务上门”，若封控区7天无新增阳性感染者降为管控区，管控区“人不出小区、严禁聚集”，若此后管控区再连续3天无新增阳性感染者降为防范区；防范区“强化社会面管控、严格限制人员聚集”。

在交通组织方面，5月22日起地面公交和轨道交通有条件逐步恢复运营。网约车参照社会车辆通行管理要求。5月16日起，铁路逐步增加上海虹桥站、上海站等到发列车数量，逐步恢复正常运行。后续，航空逐步恢复国内航班执飞上海市，适时调整国内外航司执飞上海市航班的客座率。

同时，上海将分阶段推进复工复产、复商复市、复学复课。5月16日起，集中恢复产业链供应链，然后再逐步扩大复工复产范围，非生产性企业，继续倡导居家办公；有序恢复超市卖场、便利店、药店等线下业务，然后再有序恢复农贸市场、理发和洗染服务等，各类影剧院、文博场所、健身房等密闭活动场所暂缓开放；优先安排高三、高二、初三年级学生复学，中小学其他各年级继续开展线上教学，幼儿园、托儿所、托育机构等不安排幼儿返园，做好高校有离校返乡意愿学生的服务工作以及自愿留校学生的疫情防控、学习生活保障等工作。

目前，上海封控区总人数降至100万人以内，上海全市社会面已连续两天无新增阳性感染者报告。

(责编：王震、陈键)