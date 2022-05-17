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“我们一定要有自己的大飞机”

董瑞丰、贾远琨
2022年05月17日08:46 | 来源：新华社
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　　国产大飞机，承载着几代人的中国梦。这一刻，梦想迎来新时代的回响。

　　2014年5月23日，习近平总书记在上海考察期间，专程来到中国商飞设计研发中心，登上C919大型客机展示样机，坐在驾驶舱主驾驶的座位上，了解速度表、高度表、航迹图等有关仪器仪表情况。

　　“我们要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去，把大飞机搞上去，起带动作用、标志性作用。”习近平总书记的话坚定有力。

　　大厅里，人们闻讯赶来。

　　时任数控机加车间钳工组组长的胡双钱，对当时的情景记忆犹新：“总书记和我们前排的设计师、工人、试飞员等一一握手，虽然时间短暂，但我终生难忘。”

　　让胡双钱和同事们深受触动的是，习近平总书记在现场看得细，问得也细。在驾驶舱，他详细了解有关设计情况。穿过飞机客舱时，他两次在座位上坐下来感受感受。

　　习近平总书记还对大家说，中国是最大的飞机市场，过去有人说造不如买、买不如租，这个逻辑要倒过来，要花更多资金来研发、制造自己的大飞机。

　　“我深切地体会到，国家是多么重视大飞机项目。”胡双钱深感振奋，“我们要力争早日让自主研制的大型客机在蓝天上自由翱翔。”

　　作为我国自主研制的大型喷气式客机，C919可搭乘超过150名乘客，航程可达5500公里。国内有22个省份、200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与研制。

　　这架飞机上凝聚的，不仅有突破创新的中国智慧，更有坚持梦想的国家意志。

　　在多个场合，习近平总书记一再强调坚持科技自立自强。他反复指出，关键核心技术“要不来、买不来、讨不来”。

　　从“天问一号”探访火星，到“奋斗者”号深潜马里亚纳海沟；从“北斗”组网、“复兴号”飞驰，到快速研制新冠病毒检测试剂和高水平疫苗……一个个“中国印记”铭刻在攀登科技高峰的征途上，没有辜负习近平总书记的殷切期望。

　　一个时代有一个时代的担当。

　　“大型客机研发和生产制造能力是一个国家航空水平的重要标志，也是一个国家整体实力的重要标志。”

　　“中国飞机制造业走过了一段艰难、坎坷、曲折的历程，现在是而今迈步从头越，势头很好，开局很好……”

　　习近平总书记对国产大飞机的寄望之高、关切之深，让在场工作人员既惊喜兴奋，也深感重任在肩。

　　时任中国商飞上海飞机设计研究院副院长的李东升回忆：“总书记的每一句话都在我们心中引起了极大的共鸣，大家报以一阵又一阵热烈的掌声。”

　　当总书记步出综合试验大厅时，许多年轻人自发跟随着，不舍得离开。

　　“我寄厚望于你们。中国大飞机事业万里长征走了又一步，我们一定要有自己的大飞机！”现场爆发出雷鸣般的掌声，不少上了年纪的科研人员热泪盈眶。

　　这次考察后第3年，2017年5月5日，C919翱翔蓝天，成功首飞。中国大飞机之路，行稳致远！

(责编：王震、陈键)

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