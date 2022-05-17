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超千万职位！2022年百日千万网络招聘行动启动

2022年05月17日08:49 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月16日电（记者姜琳）16日，人社部会同有关方面启动实施“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台。行动将持续至8月25日，为劳动者提供超千万个就业岗位。

　　据人社部相关负责人介绍，这次行动将组织直播带岗，提供职业指导云课堂、职业技能云培训、就业创业政策宣传等。各省特色专场将陆续推出，第一周举办北京、天津、河北、山西4个地方特色专场。

　　这次行动聚焦需求量大、紧缺热门、发展前沿领域，每周推出多个行业专场，首周涉及医药、汽车、智能制造等7个行业，共有8500余家用人单位提供10.9万个岗位。常态化开设14个招聘专区。区域专场聚焦乡村振兴、区域协调发展，开设京津冀、粤港澳大湾区、乡村振兴重点帮扶县等专场。群体专场组织高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力专场招聘。

　　针对当前疫情形势和互联网发展特色，开设直播带岗专区，首周推出西南医疗人才、北京引才筑梦、重庆英才、名企就业直通车等50场直播带岗。

　　线下招聘也将有序组织。人社部将会同部分行业协会和地方举办系列区域性行业特色招聘，重点涵盖连锁经营、有色金属、保险等行业。各地也将统筹线上线下活动安排，提供行业专场招聘、校园招聘、就业服务进校园等针对性服务。

　　这次专项行动主会场设在中国公共招聘网、中国国家人才网及“就业在线”，并开设就业导引地图，链接各省招聘分会场和相关社会参与方。

(责编：王震、陈键)

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