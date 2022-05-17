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十一部门部署开展“携手行动”促进大中小企业融通创新

2022年05月17日08:51 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月16日电 记者16日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等11个部门近日联合印发《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知》，明确将通过部门联动、上下推动、市场带动，促进大中小企业创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、服务链、人才链全面融通，着力构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态。

　　通知提出，到2025年，引导大企业通过生态构建、基地培育、内部孵化、赋能带动、数据联通等方式打造一批大中小企业融通典型模式；激发涌现一批协同配套能力突出的专精特新中小企业；通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链。

　　通知明确了打造大中小企业创新链、巩固大中小企业产业链、延伸大中小企业供应链等7项重点任务。其中提出，引导大企业向中小企业开放品牌、设计研发能力、仪器设备、试验场地等各类创新资源要素。推动各类科技成果转化项目库、数据库向中小企业免费开放。梳理专精特新“小巨人”企业产业链图谱，按产业链组织与大企业对接，助力中小企业融入大企业产业链。

　　工业和信息化部有关负责人表示，将进一步推动大企业加强引领带动，充分发挥中小企业在产业链供应链补链固链强链中的重要作用，促进产业链上中下游、大中小企业融通创新。

(责编：王震、陈键)

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