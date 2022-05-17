新华社北京5月16日电（记者张辛欣）在前期基础上，工信部近日继续推出一系列助企纾困举措，降低数字门槛、加强生产要素保障、鼓励地方采取“企业管家”等方式主动靠前服务。聚焦中小企业，帮扶如何再发力？怎样将政策落实落细？

降低数字门槛，助企生产有“数”

“2022年中小微企业宽带和专线平均资费再降10%，鼓励数字化服务商为受疫情影响的中小微企业减免用云用平台的费用”，工信部明确，在对中小企业数字化帮扶上加力施策。

近期，国内疫情多发，一些行业产业链受到波及，如何在短时间内找到供应链替代方案，是摆在很多企业面前的现实问题。大数据加强商品寻源，云平台提升采购审批、结算效率……不少企业选择借助工业品采购平台增强供应链灵活性。京东工业品数据显示，3月1日至4月20日，京东工采累计完成超60000笔订单，其中，帮助企业客户在24小时内完成从寻源到交付的订单达633个。

通过“苏链通”平台，苏州帮助企业进行生产资料和物流的供需对接；借助能源大数据，国网浙江平湖市供电有限公司摸排受疫情影响大的企业，“一企一策”制定方案保用能、降成本；2022年，重庆将实施1250个智能化改造项目，新增1.5万户企业“上云”……不论是建立供需平台快速摸清堵点卡点，还是引入数字化管理降低运行成本，都旨在通过生产有“数”，更加及时掌握经营中存在的风险，增强供应链的韧性和生产保障能力。

“要在数字化、智能化等方面下更大功夫。”工信部副部长辛国斌说，将开展中小微企业数字化转型“把脉问诊”，通过培育具有较强服务能力的数字化服务平台，加大帮扶力度。

加强要素保障，保持供应链稳定

中小企业更容易受到产业链供应链波动的影响。对此，工信部明确，加强生产要素保障，将处于产业链关键节点的中小微企业纳入重点产业链供应链“白名单”。其中特别提出，各地要综合施策保持中小微企业产业链供应链安全稳定。

接到货轮从上海港出港的消息，苏州大邦纺织有限公司防疫专员陶亚萍终于放下心来。“这18吨针织布如果不能如期发货，公司将面临违约风险。”陶亚萍说，企业反映困难后，当地协调开通了绿色通道，从上海赶来的集装箱货车很快抵达。

聚焦中小企业面临的实际困难，各部门各地加快细化实化支持政策。比如，成立专班解决企业生产要素保障等问题；将相关企业员工纳入免费核酸检测人群、降低企业用水用电用气成本等等。

“我们重点加强对企业人员到厂难、物料运输难等阻碍复工达产突出问题的协调解决力度，加大对中小企业生产要素的保障。”工信部中小企业局局长梁志峰表示。

发挥龙头企业带动作用，助力产业链上下游中小微企业协同复工达产，同样重要。在联想武汉产业基地内，机器人在生产线上繁忙作业。联想集团有关负责人表示，联想产业链上约44.5%是中小企业，下一步，将通过资金支持、市场开拓等方式，培育生态圈中“专精特新”中小企业，尤其是涉及关键产品、核心技术和重点环节的中小企业。

工信部明确，加大对创新型企业培育力度，围绕产业链促进大中小企业融通发展，推动产业链供应链稳定。

靠前服务，打通政策落地“最后一公里”

“中小企业面临的困难和挑战加剧，需要进一步强化政策支持。”梁志峰说，下一步将狠抓政策落地，主动靠前服务。他说，目前，工信部正组织各级中小企业公共服务平台进企业、进园区、进集群，了解中小微企业困难和诉求，并鼓励地方采取“企业管家”“企业服务联络员”等举措，深入企业走访摸排，主动靠前服务，实行“一企一策”“一厂一案”差异化举措。

工信部明确，将健全完善“中小企助查”App等政策服务数字化平台，为企业提供权威政策解读和个性化政策匹配服务，打通政策落地“最后一公里”，组织开展减轻企业负担和促进中小企业发展专项督查，推动政策落地生效。

辛国斌日前表示，将深入开展防范和化解拖欠中小企业账款工作，聚焦中小企业创业创新、数字化转型、管理提升、市场开拓等方面的短板弱项，努力提供找得着、用得起、有保障的服务，进一步增强企业获得感。

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