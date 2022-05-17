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抓好小麦机收和“三夏”生产

2022年05月17日08:54 | 来源：新华社
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　　据新华社北京5月16日电（记者于文静）农业农村部16日召开全国“三夏”生产视频调度暨小麦机收工作部署会。会议强调各级农业农村部门要全力以赴打好小麦机收这场硬仗，抓实抓细夏收夏种夏管各项工作，确保夏粮颗粒归仓，夯实全年粮食生产基础。

　　会议指出，目前正值小麦灌浆关键期，从调度情况看，冬小麦平均亩穗数与去年相比持平略增，穗粒数大体持平，千粒重还有提升空间，干热风、倒伏、烂场雨、病虫害等风险也还存在。要毫不松懈抓好小麦后期田管，持续加力推动“一喷三防”等增产措施落实，保大穗、增粒重，做好小麦穗期蚜虫、白粉病等防治工作。

　　会议指出，近期个别地方出现铲苗毁粮等问题，各地要进一步排查核实相关情况，依法依规严肃处置，守住守好来之不易的夏粮生产成果。

　　会议强调，小麦97%以上靠机收，当前疫情防控形势严峻复杂，各地要及时打通堵点卡点，全力保障小麦机收顺利开展。各地要开通公布小麦机收保障热线电话。发生疫情县市的封控区、管控区，要发挥好农机社会化服务组织作用，迅速组建应急抢收队，开展代收代种等服务。要继续深挖机收减损潜力，抓好晾晒、烘干。

　　会议要求，抢抓农时搞好夏种夏管，进一步分解压实夏播任务，确保应播尽播、面积只增不减。分区分类搞好春播夏播作物田间管理精准指导，及时查田补苗，加强肥水调控。未雨绸缪推进防灾减灾，环环紧扣抓好重大病虫害防控，大力推进统防统治、绿色防控，适时组织应急防治，坚决遏制病虫重发危害。

(责编：王震、陈键)

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