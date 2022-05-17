樊宇

中国国家统计局16日公布的最新数据显示，虽然4月份疫情给中国经济带来一些不利影响，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。事实再次证明，中国经济的韧性是经得起考验的。

首先，中国经济基本盘保持稳固。据中国国家统计局公布的数据，今年前4个月中国规模以上工业增加值同比增长4%，固定资产投资和进出口总额分别增长6.8%和7.9%。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，虽然近期中国局部地区新冠疫情反复给经济带来一定挑战，但中国经济基本面的稳健态势不会改变，中国将继续在引领世界经济复苏方面发挥重要作用。

其次，中国经济发展的质量继续提升。数据显示，1至4月份，中国高技术制造业保持较快增长，高技术制造业增加值同比增长11.5%；同期，现代服务业增势较好，其中信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长13.9%。此外，中国高技术产业和社会领域投资增长较快，贸易结构继续优化。金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普认为，推动中国经济向前发展的驱动力仍然强劲，“中国正在发展新产业，这将推动下一阶段增长”。

放眼全球，和一些主要经济体比较，中国保持经济平稳运行和通胀总体稳定的“成绩单”更显难能可贵。今年一季度，中国经济增速达到4.8%，比去年四季度提升0.8个百分点，居民消费价格指数同比上涨1.1%。同期，美国经济出现负增长，欧元区经济环比增长0.2%，美国和欧元区通胀水平则创下多年来新高。

中国经济何以韧性较强？这与中国经济治理善于统筹兼顾息息相关。针对今年以来国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，中国政府采取一系列措施，如“一企一策”指导企业疫情防控，发放使用全国统一通行证，搭建重点产业链供应链协调平台等，努力有效保证物流畅通、产业循环，统筹抗疫和经济发展的成效日益明显。同时，疫情下中国推进改革的步伐依然坚定，建设全国统一大市场的进程正在加速。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才指出，中国在抗击疫情和经济恢复方面取得的成就与具有前瞻性的政策密切相关。英国《每日电讯报》日前刊发评论文章说，中国的抗疫举措将确保医疗系统能够抵御疫情的冲击，控制住疫情的中国将迎来经济的蓬勃发展。

近期，外界持续以实际行动为中国经济投下“信任票”。国际货币基金组织宣布将人民币在特别提款权货币篮子中的权重从10.92%上调至12.28%；中国美国商会发布报告显示，即使受疫情等因素影响，仍有超六成受访企业计划今年加大在华投资。这些“信任票”生动诠释了，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。人们有理由期待，中国经济必将无惧风雨、行稳致远，给各方带来更多机遇。

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