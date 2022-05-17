人民网记者 栗翘楚 任妍

推进内外贸一体化有利于形成强大国内市场，有利于畅通国内国际双循环。近年来，我国内外贸一体化取得长足发展，成为全球第二大消费市场和第一货物贸易大国，我国陆续出台措施，鼓励企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，推进内外贸一体化发展。对此，“内外贸一体化发展”系列报道围绕出口转内销、外贸新业态、内外贸一体化三方面，聚焦内外贸发展新机遇。

近日，在宁波博菱电器股份有限公司的厂区内，机器轰鸣，一个个食品料理机、咖啡机、电烤盘等产品在流水线上不断送出……受新冠疫情影响，厨房小家电尤其是西式小家电产品销量增长明显，在海外市场份额持续提升的背景下，博菱电器开始探索国内市场。

“我们公司从2020年开始慢慢尝试在国内做自有品牌，在推进过程中，并没有想象中这么简单。首先，面向海外市场的产品未必受国内用户的喜爱；其次，国内外产品标准不同，打入国内市场，就需要重新对产品进行升级和调整。”该公司副总经理余韩奋说。

北京师范大学经济与工商管理学院教授、国际经济与贸易系主任魏浩表示，一方面，产品认证问题决定了外贸企业是否能够顺利转内销，而款式和设计等方面的问题则决定了转内销产品是否能打开国内销路，并有效对接国内消费者需求；另一方面，在品牌树立问题上，外贸企业缺乏自主的营销渠道，使其难以在国内市场上短期内建立起品牌形象，再加上国内已有同类品牌的竞争，可持续性发展成为挑战。

2020年9月，国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》，从加快转内销市场准入、促进“同线同标同质”发展、搭建转内销平台等10个方面给予支持。

“《意见》出台近两年来，既缓解了外贸企业短期生存困境，也统筹了外贸高质量发展的长期任务。”粤开证券首席经济学、研究院院长罗志恒表示，外贸企业“向内转”在稳住经济基本盘、增强企业经营活力、稳定产业链供应链三方面取得显著成效。

在浙江桐乡，一些企业自中国入世后便选择用“两条腿走路”。

作为全球知名的玻璃纤维生产制造商，巨石集团主要面向海外高端市场，近年来，随着国内高端市场逐渐壮大，给其在出口转内销中带来了新机遇。

“从2008年集团国内销售占比40%，到如今60%，其变化背后是中国经济总量不断提升、产业结构不断优化的结果。”该集团发展战略部总经理沈国明表示，集团在“双碳”背景下，紧抓国内风电、新能源汽车产业等机遇，持续扩大国内市场份额。如今，集团从投资、市场开拓、需求挖掘等方面，已形成以国内市场为主，海外市场为辅的发展格局。

“双碳”目标不仅催生出一批新业态，也在改变老百姓的消费观念。同样选择“两条腿走路”的新澳纺织看到了这一前景。

“当前，越来越多的消费者更愿意购买绿色环保的产品，而我们则是生产羊绒、羊毛纱线的企业。此外，我们在对国内市场加强拓展的同时，更多地去挖掘区域品牌，为其提供供应链和设计方面的服务。”该公司常务副总刘培意说。

为统筹利用国内外两个市场、两种资源，推进内外贸融合发展，今年1月，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，提出引导外贸企业精准对接国内市场消费需求，多渠道拓展内销市场。

罗志恒表示，在标准方面，《意见》的出台将推动内外贸统一标准更加便利。在渠道方面，更多平台、技术将帮助企业对接内销需求。在品牌方面，通过政策试点支持企业合作、区域合作，将有效提升品牌营销能力。

当前，越来越多的加工贸易企业选择出口转内销，面对庞大、成熟的国内市场，这些企业有哪些优势可以利用，从而更好开拓内销市场？

魏浩认为，与国内企业相比，产品质量和技术、配置国内外资源、把握国际市场信息已成为加工贸易企业开拓国内市场的三大优势。

“面对国内市场，我们的核心优势是较强的研发能力和生产制造能力，致力开拓高端品牌和市场人群，可能发力不会很快，但我们有信心能把内销自有品牌打造好。”余韩奋说。

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