人民网北京5月17日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为助力推动计量数字化转型发展，进一步释放计量数据效能，更好服务数字经济发展和数字中国建设，近日，市场监管总局批复同意国家电网有限公司依托国网计量中心筹建国家计量数据建设应用基地（智慧电力）。

计量数据是基础性战略资源，也是重要的生产要素。近年来，市场监管总局不断加强计量数据建设应用工作，从精准医疗等重点领域着手启动计量数据建设应用基地建设，推动计量从器具管理向数据管理转变，助力经济社会高质量发展。

据了解，此次批准筹建的国家计量数据建设应用基地（智慧电力）将根据国家数字经济战略实施和计量数字化转型发展需求，在智慧电力领域加强计量数据采集、分析和利用，加强计量数据相关技术研究，制定电力计量数据相关标准、技术规范，加强电力计量数据的统计分析和创新应用，构建面向政府、产业、民生的电力计量大数据应用服务平台，对进一步释放电力计量数据效能以及服务政府治理、促进产业发展、保障改善民生具有重要意义。

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