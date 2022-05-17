人民网北京5月17日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，主产区夏粮大部分进入产量形成关键期，长势良好，预计6月初迎来大面积收获。

夏粮中90%以上都是重要口粮品种小麦。农情调度显示，目前，西南麦区小麦已陆续成熟开始收获；江淮、江汉进入灌浆后期；黄淮大部、华北南部正值灌浆中期；华北中北部、西北正在扬花灌浆。

“2022年春小麦补贴政策好，我种的70亩春小麦有望再获丰收。”新疆温泉县种粮大户李三城说，2022年他扩大了春小麦种植面积，通过当地农业农村部门在农资、农机和技术等方面的帮服，协助当地粮农抢抓农时，及时完成了播种工作。

“新疆各粮食主产区克服了前期气候带来的不利影响，全区冬小麦苗情质量明显好于返青初期，南疆地区冬小麦已顺利进入灌浆期，北疆地区冬小麦陆续进入孕穗生长阶段。”新疆维吾尔自治区农业农村厅种植业和农药管理处处长汤义武介绍。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在介绍4月份国民经济运行情况时表示，我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，库存较为充足，稻谷、小麦两个口粮品种连续多年产大于需。今年以来，我国粮食生产形势持续转好，粮食价格保持稳定有较好基础。

又到一年麦收时，夏粮是全年粮食生产第一仗，对保障口粮绝对安全至关重要。数据显示，今年全国冬小麦超过3.3亿亩。农业农村部负责人在全国“三夏”生产视频调度会议上强调，要毫不松懈抓好小麦后期田管，持续加力推动“一喷三防”等增产措施落实，保大穗、增粒重，做好小麦穗期蚜虫、白粉病等防治工作，实现“虫口夺粮”，守住守好来之不易的夏粮生产成果。

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