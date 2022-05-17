新华社重庆5月16日电（记者李勇、张桂林、李晓婷）一枝牡丹能绽放几种“花样”？一棵药草如何飞出大山？一片柑橘园又能生发多少产业？在大巴山麓的重庆开州区，得益于数字技术赋能，这些问题有了新答案。

“巴山药库”“柑橘之乡”……作为全国重要的粮食、水果、药材基地，开州有着不少远近闻名的“名片”。但长期以来，传统种养模式并未充分发挥出这些特色产业的价值。近年来，借助“数字乡村”建设，开州加快推动数字技术走进田野，带动农业生产智慧化，打通线上销售、品牌推广之路，促进农业“接二连三”，为乡村振兴“锦上添花”。

以“数”种养，智慧农业“绽放”小山村

初夏时节，大巴山脚的气温逐渐攀升。开州区五通乡桐林村村委会办公室里的智慧大屏发出预警：三峡乡村牡丹园的温室大棚温度异常。牡丹园负责人李春勇赶往温室查看，发现水冷系统出了故障，立即着手维修。

“牡丹娇贵，对温度、湿度要求严格。有了物联网感知系统，就能精准监测和调节生长环境。”负责系统搭建的重庆大数据人工智能创新中心副总经理宋利犀说。

过去，这里的村民喜欢在房前屋后零星种植芍药和牡丹，弃花取根做药材。传统耕作方式既难保证品质，又无法提高附加值。如今，村里建起智慧种植大棚，从河南等地引进多种观赏牡丹，实现规模化科学种植。李春勇说：“村里正在谋划推出牡丹鲜切花、植物饮料等，进一步做大产业链。”

今年初，开州区五通山羊股份合作社养殖的黑山羊，全部戴上了黄色“耳标”，内部装有智能芯片，可实现养殖全过程追溯。

养殖大户李秀钦说：“黑山羊是五通乡的特色产业，但以前很难照顾到所有羊的健康状态，现在通过智慧养殖追溯系统，羊的位置、疫苗接种情况、羊舍消毒日期一目了然。”

开州区农业农村委主任扈月文介绍，开州已初步构建起农业大数据基础信息框架，建成柑橘、水产、畜禽等智慧农业物联网50余处，有效提升了生产效率和产品质量。

借“数”通“路”，小农户也能对接大市场

作为重庆中药材优势产区，开州拥有木香、玄胡、黄连等中草药1080余种，“开县木香”更是跻身重庆三大道地药材之列。“但大山里的村民信息不畅，更不懂得价格波动的逻辑，这些‘宝贝’过去藏在深山，销路都成问题。”关面乡乡长刘先宏说。

如今，依托数字技术，开州建起470个益农信息社和100余个电商扶贫驿站。2020年，开州基于多个木香交割点的价格数据，编制发布了木香价格指数，农户能根据指数及时调整种植策略，销路和价格更有保障。

五通乡桐林村则通过互联网平台打造起“认养农业”，把销售前移至生产端，实现优质农产品的“私人订制”。

来自成都的汪先生是桐林村第一批桃树“认养人”。通过线上对接，依托溯源系统，汪先生可随时掌握桃树的生长状态，收获后的鲜果直接快递送达。

“有了线上认养机制，足不出户也能卖个好价钱。”桐林村党支部书记何东说，全村已有200余棵桃树被认养，收益近4万元。未来，认养机制还将拓展至黑山羊、黑鸡、黑猪等特色农产品。

统计显示，通过电商等数字平台打品牌，2021年开州农产品网络零售额达4.53亿元，同比增长近30%。

一“数”千“花”，“接二连三”促振兴

购买一盆牡丹，就能获取一盆“牡丹花元宇宙”系统中的线上数字牡丹，消费者可通过微信小程序记录和分享数字牡丹生长状况……在开州三峡乡村牡丹园中，智慧农业正在打造农旅互联的新体验。

“数字孪生、元宇宙等新技术的加入，让传统的牡丹园趣味满满，提升了游客的参与度和沉浸感，把观赏游变成深度游。”负责五通乡智慧农业项目建设的浪潮集团副总裁纪磊说。

在开州，依托数字技术和现代农业发展，越来越多的田园变为乡村游乐园，带动产业“接二连三”融合发展。

“五一”假期，开州区竹溪镇灵泉村“生态乐园”迎来不少游客。然而在过去，以蔬菜、柑橘等传统种植业为主的灵泉村产业单一、收益有限，不少土地撂荒。

最近几年，灵泉村在撂荒地上建起智慧贡橘采摘园、标准柑橘果园等，配套各类旅游设施，一批农产品初加工、乡村体验游项目落地。

村民邓长坤细数这两年的变化：“土地流转有收益，后续有分红，还可以在自家张罗农家乐，‘一茶一席’招待游客。看到好机遇，不少村民返乡创业。”

今年1月至4月，开州乡村旅游共接待游客376万人次，实现综合旅游收入19.6亿元，同比增长11.8%。

在五通乡，以智慧牡丹园为媒，花开时节发展乡村游、研学游，枝叶枯萎后采收牡丹皮入药，并推出牡丹饼、牡丹汉绣、牡丹酒等周边产品。五通乡党委书记李克勤介绍，未来还要在牡丹园附近打造高山民宿，发展特色乡村旅游项目，“这里以前是药乡，现在变花乡，未来还要变成旅游之乡。”

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