周蕊、孙青、许晓青、龚雯、周琳

16日起，上海分阶段推进复商复市，先有序恢复超市卖场、便利店、药店等线下业务，然后再有序恢复农贸市场、理发和洗染服务等。

在街头巷尾，在商超卖场，在餐饮门店……这座特大城市的“烟火气”正在逐步恢复。

商超复市：货品充足 逐步开启线下模式

10点，记者在农工商超市柳州店外看到，十余名佩戴着口罩的居民正在这里以“2米线”的方式有序排队。门店入场口放置了“数字哨兵”系统，居民扫码时，就会显示健康码、体温、抗原、核酸状况是否符合入场要求。

“昨天晚上收到通知后，我们连夜做准备，今天一早就恢复营业。”负责人董晓芳说，门店从线上营业模式转为“线上+线下”双线营业模式，“相信‘烟火气’会逐步回归”。

下午1点，位于徐汇区的永辉超市华泾龙湖店也正式启动线下营业。记者在现场看到，这里的散装蔬果、干货等都被预先分装、称重、打上价签，“门店做法太贴心了，商品都是预先包装好的，而且这里的货品琳琅满目，感觉我熟悉的上海又回来了。”家住附近的教师王虹说。

门店店长陈为杰说，为了满足居民线下购物的需求，超市备货量是平时的3到5倍，“明天开始我们还将有活鱼等生鲜运送到超市。”

越来越多的商超正在“满血复活”，为居民餐桌带来各种各样的时令新品。“今天线下恢复营业，我们准备了时令蔬菜水果。”上海大润发南汇店生鲜经理何芳说。

光明食品集团方面介绍，未来两周，集团计划复市门店150家左右，届时，1000余家商超、便利门店的复市率将达80%以上。集团各商超、便利门店将进一步做好开业前预防性消毒、落实人员闭环管理、设置“场所码”“数字哨兵”等各项开业前准备工作，力争率先复工、有序复工、高效复工。

联华超市方面介绍，截至5月15日，联华超市及世纪联华共有1016家直营店及加盟店已完成复市，17日还将有多家位于市中心的标杆性门店正式恢复线下营业。

餐饮复商：实行外卖 “线上+线下”

复商复市的除了商超，还有实行“线上+线下”外卖的餐饮业。

16日上午，在经历了6天静默期后，港式茶餐厅东发道茶冰室人民广场店重新开放，实行“线上+线下”外卖。在餐厅门口，“场所码”被张贴在醒目位置，所有外卖人员到达后都需要扫码并由现场工作人员拍照留存后，才可以在货架上“无接触”领取外卖。

位于上海市中心徐家汇的一家星巴克门店16日也开启“外卖模式”。记者在这家星巴克门店看到，外卖小哥穿着制服陆续到店门口收货、按次序送单，店内则按照复市规定将货品、防疫物资等摆放整齐，测温和消杀设备一应俱全，几个店员正忙着接单。

在上海这座咖啡文化浓厚的城市，咖啡店的“归来”是城市恢复“烟火气”的重要信号之一。连日来，星巴克位于上海金山区、崇明区、徐汇区的数家门店飘起久违的咖啡香。门店根据所在街镇疫情防控要求，在做好各项防疫工作的前提下，按规有序恢复营业。

商业综合体“魔都魅眼158坊”相关负责人余仲佳说，158坊对有意愿和有条件复工复市的商户进行培训和指导，目前，这里已经有近一半的餐饮企业实现线上营业。

协同复工：守望相助 实现“1+1>2”

产业链上的制造业企业复工需要协同，在复商的过程中，同样离不开商户与平台“聚沙成塔”，守望相助，协同尽快找回都市的“烟火气”。

美发业是受到疫情冲击较为严重的服务行业之一。15日开始，饿了么App正式上线“社区理发”频道，首批7个区32个居民小区的市民可以预约理发。提供“社区理发”服务的小区均位于防范区，居民可以下楼活动，理发服务也将在小区的公共区域进行，发型师及居民需做好防护及消杀工作。

饿了么“社区理发”项目负责人王璐表示，基于市民需求以及相关防疫政策的更新，后续服务覆盖的小区数量有望进一步扩大。

超大型商业综合体上海环球港相关负责人介绍，企业正在积极筹备复商复市。企业将严格落实工作人员每天一次抗原检测、一次核酸检测，保供驾驶员和派送员则需每天一次核酸检测和每天两次抗原检测，“希望商场、商户、员工三方携起手来，成为疫情防控与复商复市的责任共同体”。

近日，淘宝天猫推出“侬好上海”20条措施，通过补贴、贷款、免责、畅通供应链循环等一系列“组合拳”，帮助上海商家缓解现金流压力、降低经营成本。淘宝方面表示，系列举措将从上海向全国推行，“只要大家齐心协力，相信我们很快能找回上海熟悉的节拍”。

新华社上海5月16日电

(责编：王震、陈键)