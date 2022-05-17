张格、明星

“五一”假期，位于湖南西北角的革命老区桑植县迎来客流小高峰。

中国工农红军第二方面军长征出发地纪念馆内，人们缅怀先烈、聆听革命故事；洪家关白族乡的红军体验园里，游人在“爬雪山、过草地、飞夺泸定桥”等项目中感悟长征精神……

桑植县是贺龙元帅的故乡、红二方面军长征出发地。翻开桑植县志，当年仅10万多人口的桑植县，就有5万多人参加红军、游击队，参与组建地方红色政权。参加南昌起义的桑植人，达3000余人。

如今，这片热土在红色旅游的带动下，不断焕发新活力。

桑植县红色旅游产业管理办公室负责人王成均介绍，近年来，桑植县深挖红色旅游资源，进一步加强革命遗址、革命文物的修缮、保护和利用，目前红色研学、演艺、培训、文创产品开发等红色产业已初具规模。

“历史因铭记而永恒，精神因传承而不灭。宣讲和传承好红色文化，是对革命先辈的最好告慰。”中国工农红军第二方面军长征出发地纪念馆副馆长谷秀芹说，老区人民在战争年代为革命作出巨大牺牲，如今依靠红色旅游，老区群众共享发展红利。

这里不仅有红色基因的传承，还有“绿色产业”绽放的旺盛生命力。

初夏，桑植县洪家关白族乡银杏塔村，茶香弥漫山野。身穿民族服饰的茶农们挎着茶篓，穿梭在绿意盎然的桑植白茶基地。

采茶女工王巧珍娴熟地摘下娇嫩的茶芽，“别看我快80岁了，现在还能在家门口挣钱呢！”如今，通过采茶，精神矍铄的王巧珍每天能获得近200元的收入。

“采摘、除草、施肥、养护……茶园一年四季都有用工需求，不少上了岁数但腿脚好精神好的老人，也能在茶园干活挣钱。”银杏塔村党支部书记苏亿胜介绍，村里的桑植白茶基地十年前还是一片荒山，历史悠久的桑植白茶只能“养在深闺人未识”。

在村里致富能手的带领下，银杏塔村如今有了1500余亩的绿色有机茶园。“接下来，我们要继续在茶叶上做文章，大力推进‘茶旅融合’。”苏亿胜说，村里正在修建游步道、生态停车场、公共卫生间等旅游基础设施，未来还打算打造白族风情民宿和采茶制茶体验区，为村集体经济培育新的增长点。

除了茶叶，飘香的片片粽叶也给老区民众带来收入增长点。桑植县有野生粽叶27万亩，大多生长在海拔800米以上的高山上。由于昼夜温差大、空气湿润、水源优质，桑植粽叶叶片大、柔软度好、香气浓郁，深受海内外粽食企业青睐。

在瑞塔铺镇桑瑞家园小区，一家粽叶企业的车间里机器隆隆作响，飘满粽叶清香。距离端午节不到一个月，工人们正加班加点赶制订单。

桑瑞家园是桑植县规模最大的易地搬迁集中安置点，小区里的粽叶企业为搬迁户们提供了家门口的工作机会。

搬来安置点后，63岁的吴世云和丈夫两人都在粽叶公司上班，从事选叶和烤叶工作。“在这里上班，收入能满足日常开支，照顾孙子也方便。”吴世云说。

昔日生长在大山深处的粽叶，如今在桑植实现了产业化经营，辐射带动全县2.3万农户6万多农民就业，依靠种植、采摘和加工粽叶，人均年增收5000元以上。

正如一首桑植民歌所唱：“地是刮金板啦，山是万宝山呢，树是摇钱树，人是活神仙……”如今的革命老区桑植，正凭借红绿融合的“现代兵法”，呈现出发展新活力。

(责编：王震、陈键)