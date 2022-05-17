盘和林

当下，在一些电商平台和网站广告链接中，出现了不少“躺赚神器”的宣传，声称“不用任何资金，没有任何门槛，只要你购买了这份赚钱秘籍，仅需一部手机，就可以轻松实现‘睡后收入’”。而所谓的“躺赚神器”，其实就是各类“接单”App，用户下载后主要通过领取发布其上的砍价、拉新等任务赚取佣金。以小利诱惑用户“入坑”，这类应用目前大有“星火燎原”之势。

确定无疑的是，围绕“躺赚神器”已形成一条完整的利益链。在这个链条中，有人出售该类“躺赚秘籍”，通过卖链接赚得盆满钵满；有人通过开发此类App获得大量用户流量和信息，而这类应用的注册用户也获得了一些微小的利益。这貌似是一个“多方共赢”局面，但实际上充满了风险。

大多数“躺赚神器”都要求用户填写详尽的用户信息，这一方面是为了满足注册实名制，获得流量，另一方面也存在泄露用户信息的风险。部分App要求用户以“拉人头”的方式壮大应用自身用户量，从而将隐私泄露的风险扩散到用户的朋友圈。

此外，很多“躺赚神器”声称可以通过注册获得收益，但在具体执行中，一些变现要求十分严苛。有的要求用户购买某个产品才能提现，还有的在提现时设置限额，更有甚者将中奖概率永远锁死在99%到100%的区间内，将用户心理“吃”得死死的，以此来榨取用户更多的价值。

“躺赚神器”类手机应用因所涉人群之广、所藏风险之大而不得不引起人们的重视。笔者认为，当前最有力也有效的应对之策当是将这类手机应用纳入监管，完善相关制度，既要保证用户权益获取，也要规范开发者引流行为。

近几年，我国数字立法从框架到细则日趋完善，可执行性也越来越强。我国已基本形成了信息安全的制度性保障，对于“躺赚神器”类手机应用，应确保数字立法执行到位。当前，很多“躺赚神器”类手机应用并不经过手机官方应用商城，而是多通过网页下载，或通过App跳转功能直接下载，同时附带安装其他关联应用。这就使得这些应用越过了平台筛选，绕过了监管。值得注意的是，“躺赚神器”类手机应用并非全部非法，有些合法平台也会通过这种方式来扩张。相对于非可控渠道下载的手机应用，合法“躺赚神器”受到监管，平台在用户信息使用上更为谨慎，违规行为也更容易被发现。因此，要将“躺赚神器”纳入官方应用下载渠道中，从而使这类软件的风险更加可控。

对此，也有消费者担忧应用商城“抽佣”增加开发者成本，但实际上可通过其他法律手段来减少应用商城“抽佣”，比如反不正当竞争等。当然，同样必要的是，要让用户充分知晓风险。尤其是老年智能手机用户，要清晰地表述此类应用的风险及危害。了解潜在风险和使用规则，是抵御风险的前提和基础。

不过，“躺赚神器”类手机应用并非一无是处。实际上，如果单纯从以金钱换取流量来看，“躺赚神器”的确能够为手机应用带来用户，也能给用户带来收益，甚至国内很多大型应用早期都是以这种方式来实现用户积累。当前“躺赚神器”类手机应用最大的问题在于，非正规渠道下载的App存在不透明、不安全的问题。也因此，要将“躺赚神器”类手机应用纳入监管，让其规则机制更加透明。如注册能够换取何种利益，注册后信息数据将以什么规则被保护和使用，分享注册链接是否会对其他用户造成负面影响等。将“躺赚神器”关进制度的笼子，才能实现真正的多方共赢。

（作者：盘和林，系浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员）

(责编：王震、陈键)