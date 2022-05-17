本报记者 张 锐 夏 静 本报通讯员 陈 钦

绿树村边合，青山郭外斜。

五月初夏，漫步在位于“大别川百里生态画廊”沿线的湖北罗田县付家庙村，目之所及，有溪水潺潺，水清鱼跃；有果树青青，屋舍错落；有雄鹰盘旋，远山含黛。

在田间的一个大棚里，罗田县外婆桥生态农业发展有限公司水产负责人曾向阳，正和工友们忙着安装水体过滤装置，汗水浸透衣背。

“我们正在建的，是一个鱼菜共生系统。水在这套系统里面始终是循环的。”曾向阳介绍，设施渔业是一种新兴的环保型、节水型水产养殖模式，也是公司发展的重要引擎。

曾向阳边走边说，水从池子抽到圈养桶里养鱼，当桶里的水位达到一定高度后，会沿着水管自流。这养鱼的水，会流入管道水生蔬菜种植设施，滋养无土栽培的蔬菜。接着，水体会继续流入过滤池，经过物理过滤和生物菌种净化，再次流入最先的取水池，进而实现水体循环。整个环节不对外排水，考虑到蒸发，会适当补水。

目前，外婆桥公司已与华中农业大学水产学院联合建立遗传育种专家教授工作站，建成水产学院本科生和研究生教学实习基地。华农专家不仅为设施渔业成鱼养殖提供技术支持，还定期指导黄颡鱼、鲈鱼等繁殖和品种改良。

绿色、生态、智慧，是外婆桥公司自2016年扎根付家庙村后的不懈追求。公司以“外婆桥”命名，透着乡恋，寄着乡愁，饱含乡土情结。

付家庙村党总支书记张伯海说，他们村曾经是个“无资源、无产业、无发展环境”的“三无村”。引进外婆桥公司之后，村里通过资金入股、土地流转、资产租赁等模式，与公司“手拉手”。双方以党建引领，探索村企共建，共谋发展思路、共兴农村经济、共建基础设施、共办社会事业、共促农民就业、共育文明新风。

多年来，外婆桥公司投资1.18亿元，开展多种经营，开拓三产融合。村民不仅有土地流转收入，还能在家门口挣上工资，村集体经济发展更是节节高。

“只要家里没事，我都来公司干活。整地、下菌种、摘菇、加工、包装，我都做，加班还有加班费呢。年纪大了，有这么一份稳定的收入，家里两个儿子的担子也轻一点。”今年67岁的村民张开容，一边忙着烘烤羊肚菌，一边笑着说。“前几年已经流转了家里的4亩水田，今年还准备把3亩地也流转了。”

目前，外婆桥形成了羊肚菌产业基地、智能化生猪育肥基地、淡水水产基地、生态水果采摘基地、退役军人培训和接待中心等“四基地一中心”的发展格局。种植养殖、农业观光、农耕体验、餐饮住宿、乡村旅居、研学培训……每逢周末和节假日，外婆桥都会成为人气爆棚的打卡地。

2021年6月，罗田白庙河镇外婆桥片区联合党委成立。以付家庙村为核心的外婆桥片区，带动辐射周边眠牛地、杨家庙、土地堂、潘家塆等8个行政村11个基层党支部，阔步走上一条绿色农业、智慧农业的共同发展之路。

建强一个支部，引进一个企业，流转一片土地，培育一个产业，扮靓一个景区，致富一方百姓。在罗田，像外婆桥一样深耕乡土、带动村民的企业，不是单枪匹马，而是群马奔腾。

在九资河镇天堂湖村，借景于天堂湖、天堂寨、薄刀峰，湖北天堂胜境旅游园艺发展有限公司建起天堂胜境植物园，仅仅是一期就荟萃国内外2000多种、120万株杜鹃花。公司负责人王一新说，项目已经规划了二期三期，旨在打造一个集杜鹃花种植、观光、科研、展销于一体的专业市场，带领乡亲们多渠道增收。

在骆驼坳镇燕窝湾村，曾是律师的徐志新，放弃大都市的生活，回到家乡担任第一书记，创立燕儿谷生态观光农业有限公司，带领村民整治人居环境，建立特色农产品生产、加工基地和电商平台。昔日“穷脏乱差”的“厌人湾”，变成了城里人向往的“羡人湾”。

千里大别山，美景在罗田。近年来，罗田深耕生态优势，锚定绿色发展，着力扶持特色产业和龙头企业，全面推进乡村振兴，奋力推动县域经济突破性发展。

行走于罗田的山山畈畈、湾湾坳坳，记者深切感到，无论是祖祖辈辈居住于此的村民，还是前来要闯出一片天的新农人，他们都笃信：这里最好的资源就是绿水青山，要向青山要金山。

(责编：王震、陈键)