记者 吴长锋

在5月17日世界电信和信息社会日到来之际，中国电信发布业内首款基于量子信息技术的VoLTE加密通话产品——天翼量子高清密话。据介绍，这款产品采用国产定制手机、量子安全SIM卡和国密算法“三重保护”，在保障终端原生支持、VoLTE高清通话基础上，为用户提供“管—端—芯”一体化安全防护，并带来科技、时尚、安全和便捷的保密通信新体验。“量子高清密话”会是我们与量子科技的第一次亲密接触吗？

国产定制 一话一密 不惧破译

据介绍，此次发布的天翼量子高清密话，搭载中国电信定制终端，采用国产芯片的量子安全SIM卡，自主研发量子安全中间件，在手机侧完成对VoLTE话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听。

事实上，早在2021年1月，中国电信就宣布与国盾量子成立合资公司——中电信量子科技有限公司，提前布局量子安全行业。量子密话产品已在北京、安徽、广东等地进行了试用。时隔一年多，此次推出的天翼量子高清密话产品有何不同？

“量子保密电话都基于国盾量子提供的核心技术。此次发布的天翼量子高清密话，用户换卡不换号，就能体验量子高清密话。”国盾量子方案技术总监张如通告诉科技日报记者，两者的不同之处首先在于产品形式不同。“量子密话产品以SIM卡为载体，无需更换手机，用户使用门槛较低。天翼量子高清密话则以手机为载体，采用国产定制手机、量子安全SIM卡和国密算法‘三重保护’，直接购买的包括手机。”张如通说。

与前者相比，天翼量子高清密话拨号方式也不相同。“量子密话产品实现的是VoIP量子加密通话，用户开通此项业务，更换量子安全SIM卡，通过手机端下载安装天翼量子App享受加密通话、加密短信服务。” 张如通告诉记者。

他表示，天翼量子高清密话融合了中国电信VoLTE网络和量子信息技术，和其他通话模式相比，VoLTE可以使得通话期间不断网、提高音视频通话质量等。结合量子加密技术后，用户通过拨号盘即可直接拨打加密通话，“用户每次发起量子密话都会随机抽取卡内密钥校验用户身份，认证通过后再由量子网络实时生成一个新密钥加密会话数据。密钥随机、难破译，会话结束后密钥立刻被废弃。”张如通介绍说，当任一方不支持此项业务时，通话自动回落到原有VoLTE通话，操作便捷，接通快，无丝毫顿挫感，在保障通话高清品质的同时，极大增强通话的安全保密性。

适用于追求信息安全的行业用户

“目前，量子密话适用于政务、金融、能源等各领域的大中企业，以及追求信息安全的行业用户，同时也面向有保密通信需求的公众用户开放，具有广阔的应用前景和推广价值。”张如通说。

据了解，量子密话产品自2021年1月1日正式推出，目前终端用户规模近30万。此次全新发布的天翼量子高清密话，则是中国电信“量子+加密通话”产品族中的新成员，是中国电信VoLTE网络和量子信息技术的创新融合，也是中国电信推动量子保密通信科研成果转化的新应用。

“目前我们已初步构建自主可控的量子安全能力体系，后续将推出‘量子+加密组网’‘量子+安全物联网’等系列产品和解决方案，为政务、金融、能源等客户提供更高等级的安全服务。”张如通说，会有更丰富的产品类型，将量子加密技术应用在包括通话安全在内的方方面面。

业内专家表示，单纯从通话加密而言，这对手机并不是一个新兴功能，量子安全手机在加密的方式和安全性上有了新的突破。但是，通话加密目前并不是手机市场的主流需求，数据安全非常重要，却并不容易被消费者感知。随着智能手机中存有越来越多的个人数据和金融信息，消费者对加密的需求会日益增长。现在普通百姓可以购买量子高清密话手机试试了。

（科技日报合肥5月16日电）

(责编：王震、陈键)