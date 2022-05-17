5月17日上午，由中国航空工业集团有限公司研制的大型多用途民用直升机“吉祥鸟”AC313A在江西景德镇吕蒙机场成功首飞，标志着我国航空应急救援装备体系建设取得新进展。

AC313A直升机是一款13吨级大型多用途民用直升机，可满足高原、高温、高寒等复杂地区和气候环境的使用要求。

通过定制化设计，AC313A直升机具备执行紧急医疗救护、应急指挥、综合执法等任务能力，在加装应急漂浮系统后，还可以执行海上救援任务，可满足我国全疆域全天候多用途的需求，将有效提高国产大型民用直升机航空应急救援能力和高质量供给能力，更好地支撑我国航空应急救援体系建设。

记者：胡喆、姚子云、胡晨欢

编辑：聂焱

设计：贾伊宁

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