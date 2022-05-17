秦宜智

计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动，是关于测量及其应用的科学，也是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础。以习近平同志为核心的党中央高度重视计量工作，习近平总书记就加强计量体系和能力建设多次作出重要指示，为加快计量发展指明了前进方向、提供了重要遵循。国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（国发〔2021〕37号）（以下简称《规划》），对“十四五”和未来更长时期计量发展目标任务作出战略部署，标志着我国计量事业在“两个一百年”奋斗目标接续推进中迈入了新的历史阶段。奋进新征程，我们要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住国际单位制全面量子化变革机遇，深入实施《规划》，加快计量发展，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦夯实计量基础、作出积极贡献。

深刻认识加快计量发展的重大意义

计量是人类认识世界和改造世界的重要工具，是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑，在党和国家工作大局中具有基础性、战略性地位。我们要深刻认识加快计量发展的重大意义，不断增强抓好《规划》实施的责任感、使命感。

加快计量发展是实施创新驱动发展战略、加快建设科技强国的必然要求。

当今世界百年未有之大变局加速演进，科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。党的十九大确立我国到2035年跻身创新型国家前列的战略目标，党的十九届五中全会把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。聂荣臻元帅曾说过，“科技要发展，计量须先行”。门捷列夫也说，“没有测量就没有科学”。历史上三次技术革命都是以计量测试技术的突破为前提。计量精度的每一次提高，都给相关领域的测量、科学仪器的进步以及技术创新以极大的推动力量。20世纪60年代以来，“秒”“米”的重新定义，带动卫星导航、信息技术、精密制造、太空探测等领域实现重大突破。2018年开始的国际单位制全面量子化变革，将引领测量精度和测量范围实现历史性跨越，为发现新物质、新原理、新方法和研发新技术、新材料、新工艺创造了条件。加快计量发展有助于提升基础研究和原始创新能力，催生变革性技术和颠覆性创新，解决我国关键核心技术“卡脖子”问题，为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强提供坚实的基础。

加快计量发展是发展现代产业体系、推动经济社会高质量发展的必然要求。

计量作为国家质量基础设施的基础，是实施乡村振兴、制造强国、质量强国、网络强国等国家重大战略的技术支撑。党的十九届五中全会提出，要加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。计量是现代工农业生产的“眼睛”和“神经”。“现代热力学之父”开尔文有一条著名结论，“只有测量出来，才能制造出来”。计量水平的高低在相当程度上影响、决定着工农业产品和制造业发展质量的高低。随着国际单位制全面量子化变革，计量将越来越直接地嵌入现代产业体系全链条、全周期、全过程，实现实时在线精准测量和最佳控制，保证质量的可靠性和稳定性。加快计量发展，对提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，提高农业综合生产能力，推动我国从工业大国、农业大国走向工业强国、农业强国具有重要意义。

加快计量发展是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。

计量作为国家主权的象征，是国家治理体系和治理能力的重要组成部分。计量的高创新性、强渗透性、广覆盖性，能够为社会治理提供工具和技术支撑。钱学森同志曾经讲，“没有计量工作的现代化，要实现四个现代化是不可能的”。在市场监管领域，食品药品、特种设备、工业产品质量安全监管，需要“凭技术执法、靠数据说话”；在绿色低碳领域，计量是碳排放“可测量、可报告、可核查”的技术保障，是推动能源资源节约、做好碳达峰碳中和工作的重要“标尺”；在环保、气象、地震、水利等领域，关键计量测试技术的研发和精准计量器具的使用，影响着行业高质量发展和有效监管；在生命健康领域，测量传感技术使智慧医疗、智能穿戴更多走进和服务人民群众，核酸检测标准物质的研发和测温仪器助力疫情防控；在对外开放领域，计量互认是国际通行的贸易便利化工具，是促进国际合作和经贸往来的“世界语言”“技术语言”。加快计量发展，健全完善现代化计量体系，有助于畅通经济循环，强化社会治理，服务改善民生，为国家治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。

准确把握新发展阶段计量发展的思路和原则

《规划》对我国计量发展作出整体部署，明确提出新发展阶段我国计量发展的指导思想、基本原则、发展目标、工作任务和保障措施，这是在总结我国计量发展实践经验、把握世界计量发展趋势、统筹衔接国民经济和社会发展规划的基础上提出来的。我们要从更宽视野、更深层次理解把握，使各项工作有机衔接、协同推进，增强贯彻《规划》的系统性和整体性。

坚持党对计量的全面领导。坚持和加强党对计量事业发展的全面领导，是我们建设现代化计量体系的根本政治保证。从颁布实施《计量法》到制定印发计量发展规划，从推行法定计量单位到加强计量体系和能力建设，党中央、国务院始终对计量事业高度重视、亲切关怀、悉心指导。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把计量作为国家战略资源，习近平总书记亲自部署、亲自推动一系列计量发展重点工程和重大举措，为新时代计量事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了根本保证。落实《规划》，必须把全面加强党的领导贯穿于《规划》实施全过程，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握计量发展的正确方向，把计量事业深度融入党和国家工作大局，使《规划》实施与国民经济和社会发展规划有效衔接，全面推动计量事业迈上新台阶。

坚持以人民为中心的发展思想。计量与人民群众生产生活息息相关，计量发展的最终目的是增进民生福祉，必须始终坚持践行习近平总书记提出的以人民为中心的发展思想，始终把实现人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标。当今社会，计量无处不在、无时不在。从柴米油盐酱醋茶，到穿衣、饮食、住房、交通、医疗、教育、休闲娱乐等群众生产生活的方方面面，从新冠肺炎疫情防控、护佑生命健康，到冬奥会赛场冰层温度检测、兴奋剂精准测试等，都离不开计量的支撑保障，离不开衡器、加油机、充电桩、水电气热表、血压计、体温计等常用计量器具。《规划》对计量服务大众健康与安全、民生计量监督管理作出部署，提出实施健康领域计量测试能力提升工程和计量惠民工程，体现了计量工作以人为本、服务民生的价值追求。落实《规划》，要坚持把以人民为中心的发展思想落在实处，从最具体的工作抓起，着力解决好民生计量的“堵点”“盲点”，使人民群众从身边无处不在、无时不在的计量中增强获得感、幸福感、安全感。

坚持高水平计量自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强。习近平总书记强调，核心技术靠化缘是要不来的，必须靠自力更生。国际单位制全面量子化变革，计量基础技术孕育重大突破，量值传递扁平化、计量数字化加速演进，量值传递和溯源模式将发生深刻变革，必须抢抓机遇、迎难而上，把计量关键核心能力牢牢掌握在自己手上，坚定不移走自主创新道路，实现自主安全可控。当前，我国一些新兴领域计量技术创新能力不足，基础研究薄弱，极值量、动态量、综合量以及复杂环境下精密测量技术与发达国家相比还有较大差距。《规划》对计量基础研究、计量能力建设作出重点部署，体现了实现高水平计量自立自强的发展要求。落实《规划》，要紧紧围绕“四个面向”加强计量研发布局，强化计量基础研究和原始创新，补短板、强弱项，增优势、促转型，切实把提高计量科技水平作为硬任务抓紧抓实、抓出成效。

坚持全面深化计量改革。改革创新是计量事业发展的根本动力。近年来，市场监管部门持续推进计量“放管服”改革，计量领域行政许可从9项压减至3项，全面停征计量行政事业性收费，不断优化营商环境，激发了计量发展活力，但是计量工作体制机制不完善、计量资源分布不平衡、计量服务供给不充分等问题仍然存在。《规划》提出，计量发展要坚持改革引领，坚持市场驱动，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化市场主体地位，探索建立新型计量监管模式和思路，推动计量制度改革。全面深化计量改革离不开基层的探索创新，鼓励各地区、各部门、各行业发挥首创精神，蹚出符合实践要求的计量改革发展新路子，形成更多可复制可推广的改革经验，共同推动计量改革不断向纵深发展。

加快落实全面推进计量发展的重点任务

《规划》提出，到2025年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平，明确提出科学技术、支撑保障、法制监督等方面的11项计量发展主要指标。《规划》还描绘了到2035年计量发展远景目标，建成以量子计量为核心、科技水平一流、符合时代发展需求和国际化发展潮流的国家现代先进测量体系。我们要咬定目标、勇毅前行，采取务实有力的举措，把《规划》确定的目标实现，把《规划》部署的任务完成。

强化协同创新，集中力量攻克重大计量科学难题。

创新是引领发展的第一动力。《规划》在发展目标中提出要建立国际一流的新一代国家计量基准，攻克一批关键计量测试技术，研制一批具有原创性成果的计量标准装置、仪器仪表和标准物质，确保国家校准测量能力处于世界先进水平。实现这些目标任务，要充分发挥社会主义市场经济条件下新型举国体制优势，组织实施国家“量子度量衡”计划，强化与市场主体统筹协同和融通创新，建设一批高水平先进计量基础设施，打造突破型、引领型、平台型的先进计量测试实验室。要加强计量基础和前沿技术研究，加强计量学基础理论和核心技术的原始创新，开展计量数字化转型研究，开展新型量值传递溯源技术研究，加强关键共性计量技术研究，构建良好计量科技创新生态，建立一批计量科技创新基地，构建计量、质量、标准、知识产权等融合联动的计量科技成果转化服务体系。

强化计量应用，为重点行业领域发展保驾护航。

服务党和国家工作大局，始终是计量工作的使命所依、责任所在。《规划》提出，要更加突出计量在国家重大战略中的基础支撑和保障作用，计量测试服务能力基本覆盖重要产业发展领域，计量服务经济社会各领域高质量发展体系日趋完善。《规划》实施过程中，要紧紧围绕国家重大战略实施，聚焦服务重点行业领域发展，全面提升计量测试服务品质能级，支撑先进制造与质量提升，实施制造业计量能力提升工程，开展产业计量基础能力提升行动，实施工业强基计量支撑计划，服务高端仪器发展和精密制造，提升航空、航天和海洋领域计量保障能力，服务人工智能与智能制造发展，服务数字中国建设，加强碳排放关键计量测试技术研究和应用，服务大众健康与安全，实施健康领域计量测试能力提升工程，提升交通运输计量保障能力。

强化计量能力建设，夯实高质量发展的计量基础。

计量能力是保障国家计量单位制统一和量值准确可靠、服务经济社会高质量发展的“硬实力”。《规划》着眼于计量体系自主安全可控，明确部署计量能力建设10项重点任务。《规划》实施过程中，要推动构建依法管理的量值传递体系和市场需求导向的量值溯源体系，大力提升计量基准能力水平，实施计量标准能力提升工程，加大标准物质研制应用力度，加强计量技术机构建设，加强计量人才队伍建设，完善企业计量体系，推动区域计量协调发展，支撑质量基础设施一体化发展，加强计量国际交流合作，赋能高质量发展。

完善计量监管体系，推动高标准市场体系建设。

计量监管关系保民生、保市场主体。计量全不全、准不准直接影响市场公平贸易、生态环境监测、医疗卫生健康、食品药品和产品质量安全等百姓民生。《规划》对加强计量监督管理、提升计量监管效能作出部署安排，明确提出推动监管重点从管器具向管数据、管行为、管结果的全链条计量监管体制转变。落实《规划》提出的计量监管任务，要加快推动《计量法》和配套法规规章的制修订，构建适应时代发展的计量法律法规体系，深化计量监管制度改革，强化民生计量监督管理，创新智慧计量监管模式，推进诚信计量分类监管，加强计量执法体系建设，推动计量服务市场健康发展，不断增强社会各方计量溯源性意识，建立完善开放共享的计量协同发展机制。

量值定义世界，精准改变未来。市场监管总局作为统一管理计量工作的职责部门、全国计量工作部际联席会议制度的牵头单位，将携手社会各界一道，构建统一协调、运行高效、资源共享、多元共治的大计量工作格局，加强对《规划》实施情况的跟踪监测、评估问效，确保《规划》确定的各项目标任务扎实推进、如期实现，努力为引领科学技术进步、促进经济社会高质量发展提供强有力的计量基础支撑和保障。（作者系市场监管总局党组成员、副局长）

(责编：鲁婧、吕骞)