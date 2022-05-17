人民网北京5月17日电 （记者申佳平）数据显示，4月份全国城镇调查失业率为6.1%，就业形势持续承压。在国家发展改革委今日举行的例行发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，针对就业领域的严峻形势和挑战，将落实落细稳就业各项举措。其中提到要清理取消对就业创业的不合理限制，深入开展创业带动就业示范行动。

孟玮指出，近期，多个部门纷纷出台有关举措，比如通过加大退税减税降费力度，给市场主体提供更多支持，来稳定就业岗位；通过阶段性免除经济困难高校毕业生国家助学贷款利息，来减轻毕业生负担；通过推进创新创业创造、新型城镇化和乡村振兴战略，来增加更多就业岗位稳就业。

下一步，国家发展改革委将进一步加大就业优先政策实施力度，落实落细稳就业各项举措，重点推动四方面工作。

一是通过保市场主体保就业。在做好疫情防控条件下，推进企业复工达产。加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，更大力度推进降成本工作，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持，进一步减轻市场主体负担，帮助他们挺过难关、守住岗位。

二是通过促创新创业带就业。清理取消对就业创业的不合理限制，进一步增强双创示范基地引领作用和服务能力，深入开展创业带动就业示范行动。继续办好双创活动周系列活动，增强双创平台服务能力。加强返乡入乡创业园等平台建设，鼓励返乡入乡创业。支持多渠道灵活就业，加强新就业形态劳动者权益保护，不断释放创新创业动能。

三是通过抓重点群体稳就业。鼓励地方出台更多支持政策。深入推进农村产业融合发展示范园建设，大力发展乡村富民产业，在农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式，拓展农民本地就业渠道。

四是通过人才培训强化就业支撑。深化职业教育产教融合、校企合作，继续支持职业教育提质培优和产教融合试点城市建设。加大公共实训基地建设支持力度，高质量推动产训结合，促进职业技能培训资源共建共享，助力开展大规模职业技能培训和实训工作。

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