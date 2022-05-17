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财政部：十年来财政收入累计163.05万亿元 财政“蛋糕”越做越大

2022年05月17日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王震）5月17日上午，中宣部就我国财税改革与发展有关情况举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。财政部副部长许宏才在发布会上表示，十年来，我国财政实力不断增强，财政收入保持较快增速，财政“蛋糕”越做越大，2012-2021年，全国一般公共预算收入从11.73万亿元增长到20.25万亿元，十年累计163.05万亿元，年均增长6.9%；财政支出规模逐年扩大，全国一般公共预算支出从12.6万亿元增长到24.63万亿元，，十年累计193.64万亿元年均增长8.5%，有力促进了经济社会事业全面发展进步。

财政宏观调控不断完善。财政部按照党中央、国务院决策部署，连续实施积极的财政政策，适时适度预调微调，有效降低了经济周期波动影响，有力支持了经济社会高质量发展。保持必要财政支出强度，较好保障国家重大战略任务。精准实施减税降费，2013—2021年，减轻企业负担8.8万亿元，市场活力持续激发。科学安排政府债务规模，2015—2021年，安排新增地方政府专项债券额度12.2万亿元，支持扩大有效投资。全面落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，腾出更多财政资源保重点、补短板。创新建立并常态化实施财政资金直达机制，推动财力下沉，支持经济社会发展行稳致远。

财政保障更加精准有效。财政部始终坚持围绕中心、服务大局，强化资金保障，集中财力办大事，支持科技自立自强，加强基本民生保障，促进城乡区域协调发展、支持打赢脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战等，着力解决发展不平衡、不充分问题，推动构建新发展格局和实现高质量发展。十年累计，全国一般公共预算科学技术支出7.1万亿元，国家财政性教育支出28.88万亿元（2012—2020年数据，2021年教育财政性投入还在统计），社会保障和就业支出23.11万亿元。

财税体制改革纵深推进。财政部围绕建立现代财政制度，加快推进重点领域改革。深化预算管理制度改革，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。出台主要领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案。持续深化增值税和企业所得税改革，初步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，稳步推进健全地方税体系，扎实推动国资、国企、金融等领域改革。强化财会监督，严格财经纪律，财政治理水平稳步提高。

国际财经合作深入开展。财政部深化财金领域务实合作，利用二十国集团、金砖国家、“1+6”圆桌对话会、APEC等，加强多双边财经对话。倡议设立亚洲基础设施投资银行，推动成立新开发银行，筹建多边开发融资合作中心，促进“一带一路”倡议走深走实。自主将关税总水平从2010年的9.8%大幅降至7.4%，积极支持构建高标准自贸区网络，推动构建更高水平的开放型经济新体制。

(责编：王震、吕骞)

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