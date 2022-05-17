人民网北京5月17日电 （记者任妍）5月17日上午，中宣部就我国财税改革与发展有关情况举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。会上，在谈到今年财税稳增长政策措施相关进展时，财政部副部长许宏才表示，目前，各项政策正在加速推进，政策效用持续释放。

财政部副部长许宏才 图片来源：国新网

许宏才表示，今年以来，财政部认真贯彻落实中央经济工作会议精神，按照政府工作报告部署安排，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦稳就业、稳投资、稳市场主体、稳产业链供应链等关键环节，多点发力，综合施策，政策发力适当靠前，助力稳住宏观经济大盘。实施新的减税降费政策，加大减负纾困力度，增强市场主体活力，保持适当的支出强度，进一步优化财政支出结构，落实政府过“紧日子”要求，加强对重点领域和基本民生的保障，合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设，加大中央对地方转移支付的力度，推动财力下沉，支持基层做好“三保”工作。

具体体现在以下三个方面：

一是加速实施新的组合式税费支持政策，激发市场主体活力。增值税留抵退税加快推进，优先安排小微企业退税，小微企业退税4月份以来正在加紧进行。同时，将中型企业存量的留抵退税退还的时间由原定的7月份开始提前至5月份开始，现在税务部门正在做，将大型企业存量留抵退税退还时间由原定的10月份开始提前到6月份开始，加快释放政策红利。提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例，对小规模纳税人免征增值税等其他税费的优惠政策正在有序实施。今年以来，已经为企业减轻税费负担和增加现金流超过1.6万亿。为了支持基层落实减税降费和各项民生政策，中央财政安排专项转移支付，除了正常转移支付之外，又安排特殊的专项转移支付1.2万亿元，其中列入今年预算的8000亿元已经分批下达。

二是加快地方政府专项债券发行使用，带动扩大有效投资。今年新增地方政府专项债券的额度是3.65万亿元，在去年12月提前下达1.46万亿元的基础上，3月份已经将剩余的用于项目建设的专项债券额度全部下达地方。截至5月15日，各地已经发行1.5万亿元，比去年同期增加了1.3万亿元，剩余额度的发行工作正在加快推进。截至4月底，已经发行的专项债券安排项目超过1.1万个，有1200亿元的专项债券用作了重大项目的资本金，为扩大有效投资、稳定宏观经济提供有力支撑。需要特别说明的是，地方政府专项债纳入政府性基金预算管理，不在一般公共预算里管理，它的典型特征是通过自身收益偿还本息，实现融资收益平衡，与列入财政赤字的一般债券是不同的。

三是加大助企纾困政策力度，帮助企业渡过难关。从企业规模上看，重点加大对小微企业的帮扶，减税降费的政策、普惠金融的政策等，都向小微企业倾斜，降低企业经营成本。从行业看，针对物流、餐饮等受疫情影响较大的困难行业，有针对性地加大帮扶力度，如加大税收优惠力度，缓解特殊困难企业社保费的负担等。同时，鼓励各地积极安排资金，向困难企业和个体工商户提供房屋租金、水电费、担保费、防疫支出等补助。

许宏才表示，我国一季度经济运行总体实现平稳开局，下一步，财政部将全面贯彻落实党中央决策部署，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度，更好发挥财政对宏观经济的调节作用，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。

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