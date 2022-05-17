国家发展改革委5月17日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京5月17日电 （记者许维娜）近日，国家发展改革委、商务部联合印发《促进家政服务业提质扩容2022年工作要点》，包括9部分33条具体任务。

近年来，国家发展改革委在促进家政服务业提质扩容方面采取了哪些举措？家政服务业目前还面临哪些堵点、难点、痛点问题？下一步将采取哪些举措促进家政服务业高质量发展？

5月17日，国家发展改革委召开5月例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮在会上表示，家政服务业既是朝阳产业，也是爱心工程。近年来，家政服务业市场规模持续快速增长，但“找不到、留不住、不满意”等痛点堵点难点仍然存在，尤其是在疫情冲击之下家政服务业还面临需求疲软、成本剧增、人员流失、预期减弱等问题。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将围绕工作要点提出的33条举措，进一步聚焦三方面推动家政服务业高质量发展。

一是聚焦重点人群，提升家政服务质量。统筹考虑社区婴幼儿照护设施与家庭服务网点嵌入，鼓励符合条件的家政企业，提供上门居家婴幼儿照护服务。统筹社区家政服务网点与老年食堂设置，鼓励符合条件的家政企业开办社区长者饭堂，为失能老人等特殊群体提供上门送餐服务。

二是聚焦融合发展，创新家政服务业态。在智慧家政等领域组织实施双创带动就业示范项目。推动家政企业线上与城市生活网相融合，线下与快递、干洗、配送等业态相融合。推动第三方举办家政博览会，打造全国性融合创新平台。

三是聚焦重大战略，优化家政服务能力。对接国家重大发展战略，推进家政助力乡村振兴，深化区域供需合作，推动各级工会、妇联家政培训50万人次以上。统筹疫情防控和经济社会发展，加大纾困解难力度，积极引导家政服务业在危机中寻转机，在变局中开新局，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

孟玮同时表示，自2019年国办印发“家政36条”以来，国家发展改革委会同有关部门持续深入推动家政服务业提质扩容，可以概括为“三大行动、两大保障”。所谓“三大行动”是指“领跑者”行动、培训提升行动、信用建设行动。

关于深化“领跑者”行动。2019年11月“领跑者”行动开始启动，2021年出台三年实施方案，“头雁”效应初步凸显。与2019年相比，2021年领跑城市员工制家政企业从业人员增至47倍，社区家政服务网点增至1.36倍。

关于深化培训提升行动。2019年10月启动家政培训提升行动以来，全国已有120余所院校开设家政相关专业，超过14万名学生参加家政领域“1+X”证书制度试点，60多个家政企业进入产教融合型企业建设培育库，累计开展家政岗位培训650多万人次。

关于深化信用建设行动。2019、2020年开展家政服务领域信用建设专项行动，持续推进家政信用信息平台建设。2021年，向社会公示1.3万家家政企业信用信息，铸牢家政信用“护城河”。

孟玮还表示，所谓“两大保障”，是指政策保障、权益保障。

在政策保障方面，加大家政培训补贴政策落实力度。出台增值税、社保费用等税费减免政策。中央预算内资金支持家政类产教融合实训基地建设。强化金融信贷支持，2021年6家大型银行为家政企业提供贷款140多亿元。

在权益保障方面，推进家政服务员分类体检工作。开发家政扶贫保险专属方案，推出家政服务及家政人员综合保险方案。2021年，全国享受公租房保障的家政从业人员超过1万人，22个家政企业和从业人员获评国家级荣誉称号。

(责编：罗知之、吕骞)