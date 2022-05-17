人民网北京5月17日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，近日，经中央全面深化改革委员会审议通过，生态环境部联合最高法、最高检和科技部、公安部等11个相关部门共14家单位印发了《生态环境损害赔偿管理规定》（以下简称《规定》）。

生态环境部相关负责人表示，党中央、国务院高度重视生态环境损害赔偿制度改革。2015年，中办、国办印发《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》；2017年，中办、国办印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》。改革试点和全面试行以来，生态环境部会同各有关部门积极推进，各地方组织实施，在全国范围内初步构建了责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度，全面完成了阶段性目标。《规定》的印发是进一步巩固改革成果，优化制度建设，推动改革向纵深发展的重要举措。

《规定》落实生态文明体制改革部署，坚持精准、科学、依法治污，聚焦生态环境损害赔偿制度改革试行以来存在的问题和困难，从总则、任务分工、工作程序、保障机制、附则等五方面提出要求，推动生态环境损害赔偿制度在法治轨道上的常态化、规范化、科学化运行。

《规定》明确了部门任务分工、地方党委和政府职责，对案件线索筛查、案件管辖、索赔启动、损害调查、鉴定评估、索赔磋商、司法确认、赔偿诉讼、修复效果评估等重点工作环节作出明确细化的规定，完善鉴定评估机构建设、鉴定评估技术方法、资金管理、公众参与和信息公开等保障机制，加强督察考核，指导改革全面深入开展。

“《规定》发布后，生态环境部将会同有关部门加强宣传培训，强化部门协调和工作衔接，督促各地以案例实践为抓手，推动生态环境损害赔偿制度改革进一步落实落地。”上述负责人说。

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