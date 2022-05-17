人民网北京5月17日电 （记者乔雪峰）近两年，疫情反复让大众出行需求暂时有所下降。不过，业内人士表示，作为城市公共交通的重要组成，传统出租车的基本盘依然稳固，且数字化转型升级正持续加速。

据交通运输部发布数据显示，2021年，全国36个中心城市完成公共交通客运量529.5亿人次，同比增长19.9%。按方式来看，公共汽电车完成了228.7亿人次，轨道交通完成了229.6亿人次，客运轮渡完成4920万人次，巡游出租汽车完成了70.6亿人次。此外，去年全国高速公路平均每天的车流量大约是3200万辆，同比2020年增长了6.3%，比2019年增长了8.8%，全年网约车完成订单量83.2亿，其中中心城市完成了46.76亿单。

近日，“出租车三化工程”（数字智能化、网约化、线上线下一体化）再传捷报，过去一个月再签约5个城市，三化总签约城市已增至25个。其中，除已落地的西安、广州、齐齐哈尔等城市之外，又有8个已签约城市正在同步推进三化落地，相关产品对接、智慧码铺设、巡游车数据对接、司机培训等筹备正迅速推进。

“出租车行业要想摆脱困境，重获新生，需要做好持久战准备。”嘀嗒出行CEO宋中杰接受记者采访时表示，单纯网约化绝不是良药，只会进一步加速出租车用户流失。只有先从扬召体验不足这一巡游车当下主要矛盾入手，重构服务内生机制，提升服务链条各环节的数字化水平，才能为长期持续增长奠定基础。

宋中杰指出，出租车单纯扬召和单纯网约都会损失效率，唯有二者有机结合，让乘客自如切换，让司机无缝衔接，才是更有效率且体验更佳的方式。“通过科技赋能和模式创新带来效率提升，出租车未来在模式创新方面的机会点还有很多。”

记者了解到，在一些地方的出租车三化落地计划中就提出，从数字底层架构、数据价值挖掘、数字化应用服务、落地推广四大方面，全线赋能出租车行业数字化转型。依托出租车智慧码、出租车智慧出行小程序等，从乘客体验、司机服务、公司运营管理、政府监管及规划四个维度，深入破解行业痛点，促进出租车扬召网约双向共同增量发展。

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