人民网北京5月17日电 （记者杜燕飞）记者日前从银保监会获悉，截至今年3月31日，地震巨灾保险共同体累计为全国1674万户次城乡居民提供6424亿元的巨灾风险保障，累计支付赔款7037万元，在地震灾害救助中发挥了积极作用。

据了解，巨灾保险是指对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。作为防范化解各类灾害风险的市场化机制，巨灾保险在管理风险、经济补偿和撬动资源等方面具有独特优势，也是保险业惠民惠农的重要举措之一。

银保监会相关部门负责人介绍，近年来，银保监会指导保险业加快推进巨灾保险工作。从地震巨灾入手，联合相关部门出台《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》等文件，建立地震巨灾保险制度规范。指导40多家保险公司组建中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体，聚集行业力量，提升保障能级，推动地震巨灾保险制度落地。指导地方结合自身风险特点开展试点，推动巨灾保险在广东、四川等十多个省市落地，形成发展合力和示范效应。

在业内人士看来，目前，我国巨灾保险仍处于发展初级阶段，巨灾保险产品不够丰富，针对台风、洪水、强降雨造成的城市内涝等多灾因的保险保障还不够完善；多层次的风险分散渠道尚未建立，行业风险管理能力有待提升；保险意识欠缺，家财险等险种覆盖面不高，巨灾保险在巨灾风险管理体系中的作用发挥还不充分。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心总监朱俊生表示，从全国层面看，巨灾保险在覆盖扩面、保障内容、保险立法上还有不小的提升空间。下一步，要推动包含更广泛灾因的巨灾保险出台，进一步丰富巨灾保险制度的保障内容以及尽快出台《地震巨灾保险条例》，完善巨灾保险立法，建立多层次的巨灾风险分散机制。

“我们将持续推进巨灾保险工作，指导保险业在产品定价、技术服务等方面创新，加快构建包含地震、台风、洪水、强降雨、泥石流等灾害在内的多灾因巨灾保险体系，发挥巨灾保险在国家应急管理体系中的重要作用，让巨灾保险成果更好惠及广大人民群众。”银保监会相关部门负责人表示。

(责编：罗知之、吕骞)