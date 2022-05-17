人民网北京5月17日电 （记者杜燕飞）记者日前从银保监会获悉，为进一步丰富第三支柱养老金融产品供给，银保监会正在会同人民银行研究推出特定养老储蓄业务试点，初步拟由工、农、中、建四家大型银行在部分城市开展试点，单家银行试点规模初步考虑为100亿元，试点期限暂定一年。

专家认为，养老储蓄业务试点基于我国公众储蓄偏好来创新产品和服务，有助于进一步丰富养老金融产品供给，与养老理财产品、养老保险产品和养老基金产品等形成补充。

特定养老储蓄业务试点即将开启

银保监会相关部门负责人介绍，特定养老储蓄业务兼顾普惠性和养老性，产品期限长、收益稳定，本息有保障，可满足低风险偏好居民的养老需求。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档。

招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，四家大型商业银行机构网点多，线上线下服务渠道丰富，存量客户群体庞大，在四大行率先进行养老储蓄试点，有助于更好地满足具有养老储蓄需求的居民需求，最大限度地方便更多的居民办理养老储蓄业务。

业内人士认为，从产品期限上来看，养老储蓄最长期限达到20年，这也是目前传统存款产品所没有的定价期限。从商业银行的角度出发，吸纳5到20年期限的养老储蓄将为商业银行提供超长期限、十分稳定的存款来源，对于商业银行的资产负债管理将有一定利好。

记者梳理，今年以来，作为第三支柱养老金融产品之一，养老储蓄业务试点频频被提及。3月2日，银保监会主席郭树清在国新办新闻发布会上表示，养老储蓄试点即将启动。3月4日，银保监会、人民银行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》支持商业银行研究养老储蓄产品，探索开展养老储蓄业务试点。5月10日，银保监会发布《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》，提出建立多元发展格局，支持银行保险机构开展个人养老金业务，倡导银行保险机构稳步推进商业养老金融发展。

不过，目前特定养老储蓄业务试点城市还未确定。有国有大行从业者表示，目前内部正在准备养老储蓄业务试点有关事宜，具体推出时间和试点地区还需待监管部门明确。对于产品定价，业内有分析认为，预计养老储蓄产品定价会参考凭证式储蓄国债，但利率会比后者高一些。

“在试点的基础上，应尽快总结试点经验教训，适时增加试点产品规模，并将试点扩大到其他大型银行和中小银行，以更好地满足公众对养老储蓄的需求。”董希淼说。

商业养老金融业务驶入“快车道”

随着我国逐渐步入老龄化社会，我国已初步建立起包括基本养老、企业（职业）年金和个人驶入快车道商业养老在内的养老保障“三个支柱”。但当前，第三支柱发展较为缓慢，占比过低，对养老的支撑不足。为满足日益增长的养老需求，需要健全多层次社会保障体系，大力发展第三支柱养老保障。

今年以来，我国商业养老金融业务驶入“快车道”。养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展至“十地十机构”，专属商业养老保险试点区域扩大至全国范围。

数据显示，截至今年一季度末，全国已16只养老理财产品发售，16.5万投资者累计认购420亿元。截至今年4月末，专属商业养老保险承保保单合计12万件，累计保费近9亿元。其中，快递员、网约车司机等新产业、新业态从业人员投保超过1.5万人。

“结合国外成熟经验和国内发展现状，我国应发挥银行体系、保险行业和资本市场的不同市场优势，加强行业协同与资源整合，探索新型养老产品和新兴养老模式，打造跨周期、长期限、多元化的资产配置模式和投资产品。”董希淼说，通过养老领域金融产品创新，开发专属的理财、储蓄、基金、信托等养老功能产品，发挥第三支柱养老保障的补充作用，更好地为养老领域提供丰富多元的金融服务。

“要调动多元市场主体参与养老金融服务，提供养老群体所需要的长期养老保险业务，真正促进养老保险第三支柱形成多元主体参与、多类产品供给，满足养老保险消费者多元化的需求。”原保监会副主席周延礼此前在2022清华五道口全球金融论坛上表示。

银保监会相关部门负责人表示，下一步，银保监会将加强调查研究和业务监测分析，及时评估总结试点成效和经验，完善商业养老金融产品业务规则，持续强化监管。同时，不断深化商业养老金融改革，持续开展养老金融消费者教育，规范和促进第三支柱养老保险发展，使改革成果惠及更多人民群众。

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