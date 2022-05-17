5月17日是世界电信和信息社会日，今年纪念日主题为“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”，旨在消除数字鸿沟，并对ICT产业推动经济社会发展提出新要求。“让包括老年人在内的所有民众享受数字发展红利，是ICT产业共同的使命。”浪潮集团党委副书记、总经理刘继永表示，浪潮将大力发展新一代信息技术，积极消除数字鸿沟，推动数字红利惠及民众。

浪潮集团党委副书记、总经理刘继永。（受访者供图）

刘继永认为，新一代信息技术驱动的数字化浪潮席卷而来，正在重塑经济社会各个领域，促进经济社会高质量发展和人民生活水平提高。他介绍，作为新一代信息技术企业，浪潮致力于两点：

一是提供数字基建，夯实经济社会数字底座。算力网络是数字经济时代最重要的基础设施。浪潮作为算力网络的赋能者，一直致力于提供领先算力，率先提出并推动智算中心建设，并正全力打造业界领先的算网一体基础设施及其支撑体系，支持国家东数西算跨区域资源调配战略高效落地。同时，浪潮还持续深耕布局5G、云计算、工业互联网等数字基建领域，为经济社会发展提供坚实数字底座。

二是加大技术创新，加速千行百业数字化转型。基于多年服务政企信息化、数字化，浪潮持续将数字技术转化为各类创新产品和服务，推动120+万政企客户数字化转型。紧随云网融合趋势，浪潮近年来加大对新一代通信技术投入，提出B5G战略，聚焦行业数字化转型最后一公里，打造开放多元的云网融合全栈产品和服务，加速5G融入千行百业。

刘继永表示，浪潮将继续加大在云计算、大数据、工业互联网、新一代通信等新一代信息技术领域的布局和创新，携手伙伴和客户，全力投身数字经济建设，为建设数字中国贡献力量。

(责编：董童、李源)