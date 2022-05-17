5月17日是世界电信和信息社会日，今年纪念日主题为“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”。对此，紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛提出，当前，数字经济的蓬勃发展为服务民生、赋能实体、造福社会、促进公平，注入了更多动能，这与今年世界电信日的主题殊途同归。“我们一直致力于通过不断深化数字化转型，让数字化技术和解决方案惠及更广人群，更好地满足人们的需求和期待。”于英涛说。

紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛。（受访者供图）

于英涛表示，信息通信技术是数字经济发展的根基和底座，也是百行百业数字化转型的基础支撑和保障。新华三秉承“把产品做到极致、把解决方案做到最优”的理念，用持续的技术创新突破及场景化解决方案，助力运营商及政企客户加速数字化转型。2016年“云网融合”概念诞生，新华三集团凭借全栈ICT能力，为运营商大规模建设提供全方位支持，助力运营商5G时代下的云网融合转型。当前，随着数字化转型进入深水区，算力逐渐成为核心生产力。特别是国家“东数西算”工程的正式上马，标志着“云网融合”开始向“算网融合”跃迁，可以预见，算力与网络的结合，将显著提升社会运用算力的效率和效益，为我国数字经济发展注入新的、更强大的动能。

面对新形势、新需求、新变化，于英涛强调：“我们重新定义了未来网络技术的‘内核’，推出‘算网融合’解决方案，全面助力建设开放融合、高效低碳的通信网络基础设施，为助力国家‘东数西算’工程建设积极贡献力量。而更高效、智能的算网环境，也大大推进了更方便高效、体验更好的数字应用普惠到更多更广的人群，进一步服务民生、造福社会。”

他还表示，近年来，数字技术适老话题在社会上引起了强烈反响，在科技和产业这一侧，既要透过表面现象，看到不同人群对数字技术的学习成本问题、数字应用与生活细节的适配问题，更要看到社会大众对以技术创新驱动美好生活的殷切希望。“因此，我们认为科技进步要落点到社会细微之处、惠及更广人群，才能体现其真正的价值，这也是ICT企业的责任与担当。”

于英涛提出，新华三集团致力于通过持续的ICT技术创新，紧密围绕应用场景打造领先的数字化解决方案，用不断进化的数字大脑，助力城市和百行百业加速数字化转型，让数字化技术深入到智慧城市、数字乡村、智慧社区、零碳智慧园区、智慧医疗、智慧交通、数字金融等民生领域，让数字应用更加便捷、易用、高效，让数字红利惠及包括老年人在内的更广泛的人群，为弥合数字鸿沟贡献力量。

坚守初心，躬耕不缀。“面向未来，新华三集团将继续扮演好数字产业化领军者和产业数字化赋能者的角色，做运营商及政企客户数字化转型最值得信赖的合作伙伴，让数字化更有能量和温度，把复杂留给自己，把更便捷、更丰富的体验留给公众，助力实现人人悦享便捷、普惠、低碳、智能的美好生活，共同开创数字时代新未来。”于英涛说。

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