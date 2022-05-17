原标题：点赞中国移动！“心级服务银色守护计划”弥合数字鸿沟

5月17日，2022年世界电信和信息社会日当天，中国移动在京举行“心级服务银色守护计划”发布会。发布会以“银色守护+数智芯力量”为主题，通过“5G云发布”形式举行。记者了解，中国移动推出多项服务举措，弥合数字鸿沟，为老年人提供更温度的服务。

打造 “心级服务银色守护计划”：让老人舒心、贴心、暖心

中国移动“心级服务银色守护计划”主要包括“四个一”：

一张适老孝心卡：60岁以上老年客户专属爱心卡品，内含防诈服务、话费代付、云守护定位、亲情畅打、超大流量及实惠福利6大适老刚需；

一套适老服务：视频客服、尊长专线、“关怀版”APP及爱心通道4大关怀举措；

一万场公益讲堂：提供智能手机功能、智慧生活技能、防诈骗知识等方面的专属辅导；

一系列感恩回馈：首批于 “实惠5.17，数字新生活”活动期间开展。

值得一提的是，中国移动针对老年群体已经先期推出了六大举措：一、打造爱心课堂，为老年客户提供智能手机使用辅导、常用APP应用辅导；二、开通爱心尊老专线，65岁及以上老年客户一键直达人工客服；三、推出爱心专属套餐，累计服务老年客户超890万；四、设立爱心通道，超过1.8万个营业厅为老年客户提供优先服务；五、上线爱心APP，为老年客户定制“关怀版”掌上营业厅；六、升级爱心服务，超过1.5万个营业厅为老年客户提供厅店下单、配送到家的服务，超过1.8万个网格为行动不便老人提供上门服务。

推出“跨省宽带”：子女异地为父母办理宽带再无障碍

记者注意到，中国移动率先推出了“跨省宽带”服务。这一服务不仅做到为年轻人分忧解难，更用实际行动关怀老年人。该业务流程简便，登录中国移动APP，进入首页“宽带家庭-跨省宽带”，即可预约办理，中国移动客户本地号码可以办理外省宽带业务，并在外省安装使用——有了“跨省宽带”，子女异地为父母升级高带宽产品再无障碍，“跨省宽带”更像一条亲情纽带。

落地“综合防疫解决方案” ：让信息传递无死角

目前国内疫情又有反复，并呈现多点复发态势。相对于年轻人，老年人的资讯接收容易出现“死角”，即“疫情消息了解不及时”、“管控政策无法有效传达”，这恐怕是老年人经常遇到的防疫难点，更是抗疫部署的工作痛点。

作为5G技术落地的首批应用之一，中国移动5G消息实现“消息即服务”，较之传统文字短信，5G消息形式丰富多样、图文并茂，具有良好的交互功能，老年人操作便捷，不仅可以帮助他们迅速、直观了解防控政策，也能协助防疫部门实时掌握防疫信息的到达率和阅读量。

近年来，党中央、国务院高度重视助老适老工作，先后出台系列政策，帮助老年人更好地融入智慧社会。“让老年人在信息化发展中拥有更多获得感、幸福感、安全感，是推动信息技术普惠民生的应有之义。”在5.17世界电信日致辞中，中国移动董事长杨杰向外界表示。

中国移动未来将一如既往地完善关爱老年人服务举措，推出更多助老行动及服务，让老年人乐享数字经济和科技发展成果、安享幸福美好的数智生活。

(责编：曹淼、李源)