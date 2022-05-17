人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部：前四月全国一般公共预算收入74293亿元

2022年05月17日17:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月17日电 （记者王震）财政部今日公布2022年4月财政收支情况，数据显示，前四月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。

具体来看，1-4月，全国税收收入62319亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，按自然口径计算下降7.6%；非税收入11974亿元，比上年同期增长13.4%。

支出方面，1-4月，全国一般公共预算支出80933亿元，比上年同期增长5.9%。其中，科学技术、农林水支出增长较大，分别为2517亿元和5515亿元，比上年同期分别增长15.5%和12.9%。

全国政府性基金预算收支方面，1-4月，全国政府性基金预算收入17565亿元，比上年同期下降27.6%；全国政府性基金预算支出31488亿元，比上年同期增长35.2%。 

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：前四月全国一般公共预算收入74293亿元
　　人民网北京5月17日电 （记者王震）财政部今日公布2022年4月财政收支情况，数据显示，前四月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。 具体来看，1-4月，全国税收收入62319亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，按自然口径计算下降7.6%；非税收入11974亿元，比上年同期增长13.4%。…
首套房贷款利率下限下调 专家：有利于提振市场信心
　　今年以来，房地产市场延续了去年下半年以来低温态势，供需两端均偏弱，多数城市市场仍处于深度调整中。在此背景下，中央多次强调“满足购房者的合理住房需求”，各地积极落实“因城施策”稳市场、稳预期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部