财政部：前四月全国一般公共预算收入74293亿元
2022年05月17日17:19 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王震）财政部今日公布2022年4月财政收支情况，数据显示，前四月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。
具体来看，1-4月，全国税收收入62319亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，按自然口径计算下降7.6%；非税收入11974亿元，比上年同期增长13.4%。
支出方面，1-4月，全国一般公共预算支出80933亿元，比上年同期增长5.9%。其中，科学技术、农林水支出增长较大，分别为2517亿元和5515亿元，比上年同期分别增长15.5%和12.9%。
全国政府性基金预算收支方面，1-4月，全国政府性基金预算收入17565亿元，比上年同期下降27.6%；全国政府性基金预算支出31488亿元，比上年同期增长35.2%。
(责编：王震、吕骞)
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