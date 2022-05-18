新华社北京5月17日电（魏玉坤、安蓓、杨思琦）日前发布的前4个月国民经济运行情况显示，经济新的下行压力进一步加大，部分指标增速回落明显。当前经济形势怎么看？稳就业、稳物价如何发力？国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在新闻发布会上作出回应。

经济运行会很快回归正常轨道

受疫情点多、面广、频发的影响，当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出。4月份，全国固定资产投资环比下降0.82%，社会消费品零售总额同比下降11.1%，全国规模以上工业增加值同比下降2.9%，显示疫情对经济运行造成较大冲击。

“在2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情也曾给中国经济发展带来前所未有的冲击，导致主要经济指标出现明显下滑。但是随着疫情得到有效防控，复工复产扎实推进，经济运行迅速扭转了下滑局面，发展态势逐季恢复。”孟玮说。

她表示，目前，国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，“相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。”

孟玮说，下一步，将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好各项工作。一方面，下更大力气抓好已出台政策落实，靠前安排、加快节奏，力争在上半年大头落地，尽快形成实物工作量，确保取得实实在在的政策效果。另一方面，抓紧谋划增量政策工具。

进一步加大就业优先政策实施力度

就业是民生之本。3月份以来，受国内疫情冲击和国际形势更趋复杂严峻等影响，市场主体困难明显增多，就业形势持续承压。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%，比3月份上升0.3个百分点。

针对就业领域的严峻形势和挑战，近期，党中央、国务院多次部署研究就业问题，多个部门纷纷出台有关举措。孟玮说，下一步，将进一步加大就业优先政策实施力度，落实落细稳就业各项举措，重点推动四方面工作。

一是通过保市场主体保就业。在做好疫情防控条件下，推进企业复工达产。加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持。

二是通过促创新创业带就业。清理取消对就业创业的不合理限制。继续办好双创活动周系列活动。加强新就业形态劳动者权益保护，不断释放创新创业动能。

三是通过抓重点群体稳就业。落实国务院办公厅发布的《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》精神，鼓励地方出台更多支持政策。深入推进农村产业融合发展示范园建设，在农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式，拓展农民本地就业渠道。

四是通过人才培训强化就业支撑。深化职业教育产教融合、校企合作，继续支持职业教育提质培优和产教融合试点城市建设。加大公共实训基地建设支持力度。

有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行

今年以来，主要受全球疫情和乌克兰危机影响，全球通胀压力显著上升。与之相比，我国物价总体保持温和上涨态势。数据显示，今年前4个月，我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，4月份涨幅虽扩大至2.1%，但仍处在合理区间；4月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨8%，涨幅比3月份回落0.3个百分点。

“展望后期，我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。”孟玮说。

孟玮表示，将坚持综合施策、精准调控，全力做好大宗商品保供稳价工作。稳定播种面积和产量，保持粮食量足价稳；通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行，通过稳煤价来稳电价；加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，增强国内资源保障能力；会同有关部门，加大期现货市场联动监管力度，特别是对于资本的恶意炒作，将予以坚决打击。

推动产业链供应链安全稳定运行

3月份以来，受疫情影响，部分地区出现人员返岗受限、跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题，对重点地区、重点领域的产业链供应链稳定运行造成了一定冲击。

孟玮表示，国家发展改革委会同有关部门着力疏通堵点、卡点，畅通运输通道保障物资通达，督导地方建设和启用中转站，加强产业链供应链风险监测预警，全力保障产业链供应链稳定运行。

数据显示，截至5月16日，长三角货车流量降幅持续收窄，涉疫重点地区收费站、服务区全部开通。

“下一步，国家发展改革委将继续强化部门间、地区间协同和工作衔接，进一步健全产业链供应链风险监测预警体系，完善风险研判处置机制，提升风险识别、精准有效处置能力，力争做到风险早发现、早报告、早研判、早处置，全力打通卡点、堵点，推动产业链供应链安全稳定运行。”孟玮说。

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