原标题：着力稳市场主体，以稳增长保就业保民生

新华社昆明5月18日电5月18日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在云南主持召开座谈会，研究部署进一步稳增长稳市场主体保就业。

东、中、西部和东北地区12个省政府负责人参加座谈会，其中10个省经济总量居全国前十位。云南省委书记王宁、省长王予波发了言，辽宁省长李乐成、江苏省长许昆林、浙江省长王浩、安徽省长王清宪、福建省长赵龙、山东省长周乃翔、河南省长王凯、湖北省长王忠林、湖南省长毛伟明、广东省长王伟中、四川省长黄强视频发言。

李克强说，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各方面贯彻党中央、国务院部署，为稳经济做了大量工作，成果来之不易。头两个月经济运行平稳，但受新一轮疫情、国际局势变化等超预期因素影响，3月份以来特别是4月份部分经济指标明显转弱，一些重点地区更为突出，物流不畅，部分行业和企业困难加剧，经济新的下行压力进一步加大。我们要坚定信心，看到我国仍有1.5亿多户市场主体、有很强的韧性，当前物价总体平稳，我们一直坚持不搞大水漫灌，即使2020年疫情冲击最严重时也没超发货币，应对新挑战仍有政策空间。要正视困难、应对冲击，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，果断作为，加大宏观政策调节。已出台政策要尽快落实到位，中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策上半年基本实施完毕；各地区各部门要增强紧迫感，挖掘政策潜力，看得准的新举措能用尽用，5月份能出尽出，确保上半年和全年经济运行在合理区间，努力使经济较快回归正常轨道。

李克强说，要坚持用改革的办法解决前进中的困难，着力通过稳市场主体来稳增长保就业保基本民生，落实落细留抵退税减税等组合式纾困政策，让政策速享尽享。更加突出就业优先，着力支持市场主体稳岗，失业保险稳岗返还、留工补助、留工培训等政策要加大力度。引导金融机构对中小微企业和个体工商户贷款缓交利息。加大双创支持力度，强化高校毕业生就业创业服务，面向农民工扩大以工代赈。

李克强说，要继续做好稳经济各项重点工作。确保粮食稳产和能源稳定供应，夯实稳物价和保障发展的基础。在做好疫情防控的同时，进一步畅通大动脉和微循环，打通物流和产业上下游衔接堵点，维护产业链供应链稳定。推动国企提升核心竞争力，以有效举措增强民企发展壮大的信心。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资，打造稳定透明、公平竞争、激励创新的制度规则和营商环境。城镇化是必然趋势，要稳地价稳房价，支持居民合理住房需求，保持房地产市场平稳健康发展。促进消费和有效投资，做好扩大开放、稳外贸稳外资工作。

李克强说，要发挥中央和地方两个积极性。各地在稳市场主体保就业上有很多办法可用，要创造性工作。各部门要支持帮助地方解决困难和问题，形成稳经济合力。

肖捷、何立峰参加。

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