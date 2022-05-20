我国成功发射3颗低轨通信试验卫星
2022年05月20日20:58 | 来源：新华网
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新华社酒泉5月20日电（李国利、郑伟杰）5月20日18时30分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，采取“一箭三星”方式，成功将3颗低轨通信试验卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这3颗低轨通信试验卫星主要用于开展在轨通信技术试验验证。
这次任务是长征系列运载火箭第421次飞行。
(责编：袁勃、岳弘彬)
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